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Selon Bessent, la vigueur du dollar repose sur sa crédibilité et la stabilité de ses politiques
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 16:59
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré mardi que le dollar américain continuait de s'imposer comme monnaie de réserve, l'augmentation du volume des transactions à l'échelle mondiale reflétant “la crédibilité de notre système et l'action menée par cette administration”.

“Un dollar fort n’est pas un simple chiffre affiché à l’écran; c’est un ensemble de comportements, et ce que nous avons observé sous cette administration, où nous instaurons une sécurité réglementaire, fiscale, commerciale et énergétique, qui attire des milliers de milliards de dollars aux États-Unis”, a déclaré Bessent lors d’une audition au Congrès. La Russie et la Chine ont réduit leurs réserves, a-t-il ajouté, mais d’autres pays restent actifs.

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1 commentaire

  • 17:30

    Ce qui fait la vigueur d'une monnaie de réserve réside uniquement dans la confiance que lui accorde les investisseurs. Cette confiance vient de la puissance, au sens le plus large, que l'on accorde au pays émetteur. Il est certain que la politique de Trump nuit gravement à la puissance des USA, donc à la confiance dans le dollar et à terme à sa valeur.

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