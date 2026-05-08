Selon ABC News, les États-Unis seraient sur le point de conclure un accord à hauteur de 400 millions de dollars avec TikTok concernant des violations de la vie privée des enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute: la Maison Blanche a refusé de commenter; aucune réaction immédiate de TikTok; détails et contexte; paragraphes 2 à 10) par David Shepardson

L'administration du président américain Donald Trump est sur le point de conclure un accord à hauteur de 400 millions de dollars avec TikTok afin de régler un litige en cours concernant des violations présumées de la vie privée des enfants, a rapporté vendredi ABC News, citant des sources proches du dossier.

La Maison Blanche a refusé de commenter, renvoyant les questions au ministère de la Justice, qui n'a pas immédiatement réagi. TikTok n'a pas répondu à une demande de commentaires.

ABC a indiqué que les fonds issus de l'accord serviraient à financer les projets d'"embellissement" de Trump à Washington, ont déclaré à ABC News des sources proches des discussions. Trump a demandé 10 milliards de dollars au Congrès pour financer un large éventail de projets dans la région du district de Columbia.

ABC a rapporté que des responsables de la Maison Blanche discutaient depuis des semaines de la possibilité d'utiliser légalement cet argent pour financer l'arc de triomphe de 76 mètres de haut proposé par Trump, près du cimetière national d'Arlington. En général, les fonds issus des accords à l'amiable sont utilisés pour venir en aide aux victimes. En 2024, le ministère de la Justice a poursuivi TikTok et sa société mère ByteDance pour ne pas avoir protégé la vie privée des enfants sur l'application de réseau social.

Les États-Unis affirment que, depuis des années, des millions d'enfants américains de moins de 13 ans utilisent TikTok et que le site "a collecté et conservé les informations personnelles des enfants".

Le gouvernement a déclaré que TikTok avait enfreint la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (COPPA), qui exige que les services destinés aux enfants obtiennent le consentement parental pour collecter des informations personnelles auprès d'utilisateurs de moins de 13 ans.

La plainte, à laquelle s'est jointe la Commission fédérale du commerce (FTC), vise à mettre fin "aux atteintes illégales et massives de TikTok à la vie privée des enfants".

Le ministère de la Justice a déclaré que TikTok avait sciemment permis à des enfants de créer des comptes TikTok classiques, puis de créer et de partager des vidéos courtes et des messages avec des adultes et d'autres personnes sur la plateforme TikTok classique. TikTok a collecté des informations personnelles auprès de ces enfants sans obtenir le consentement de leurs parents. En janvier, ByteDance, la société chinoise propriétaire de TikTok, a finalisé un accord visant à créer une coentreprise à majorité américaine afin de sécuriser les données américaines et d'éviter une interdiction aux États-Unis de l'application de vidéos courtes utilisée par plus de 200 millions d'Américains.