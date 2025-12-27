Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Séisme de magnitude 7 dans le nord-est de Taïwan
information fournie par Reuters•27/12/2025 à 16:49
Un séisme de magnitude 7
a secoué samedi le nord-est de Taïwan, a déclaré l'agence
météorologique de l'île.
La secousse a été ressentie dans la capitale, Taipei, où
aucun dégât important n'a été signalé.
La coalition menée par l'Arabie saoudite a prévenu samedi qu'elle riposterait à toute action militaire des séparatistes au Yémen, tout en les appelant à se retirer "pacifiquement" des provinces récemment conquises. Cette annonce survient au lendemain de frappes ...
Lire la suite
Les frappes aériennes américaines menées jeudi au Nigeria visaient des militants du groupe Etat islamique (EI) venus du Sahel pour collaborer avec le groupe jihadiste local Lakurawa et des gangs de "bandits", a affirmé samedi à l'AFP un porte-parole du président ...
Lire la suite
Des "échauffourées" ont été "maîtrisées" par les forces de l’ordre lors des élections législatives samedi en Côte d’Ivoire, a rapporté le président de la Commission électorale indépendante (CEI) lors d’une conférence de presse, sans donner de précisions. L'Assemblée ...
Lire la suite
L'obligation pour les banques de contrôler systématiquement si un client possède en double un même livret défiscalisé, comme le LEP ou le LDDS, a été repoussée d'un an et demi, selon le Journal officiel, le gouvernement invoquant des raisons techniques. Il est ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer