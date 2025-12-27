information fournie par Reuters • 27/12/2025 à 16:49

Séisme de magnitude 7 dans le nord-est de Taïwan

Un séisme de magnitude 7 a secoué samedi le nord-est de Taïwan, a déclaré l'agence météorologique de l'île.

La secousse a été ressentie dans la capitale, Taipei, où aucun dégât important n'a été signalé.

(Yimou Lee; version française Camille Raynaud)