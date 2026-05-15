Séisme de 6,3 dans le nord du Japon, pas d'alerte tsunami

Un séisme d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter a frappé le nord du Japon vendredi, annonce l'Agence météorologique japonaise.

L'épicentre du tremblement de terre est situé à 50 kilomètres de profondeur, au large de la préfecture de Miyagi, précise l'agence, qui n'a pas émis d'alerte au tsunami.

(Reportage Kantaro Komiya; version française Sophie Louet)