Séisme au Japon: le bilan s'alourdit à 34 morts, les survivants face à la chaleur

Des équipes de secours interviennent sur le site d’une maison endommagée lors du séisme du 28 juillet, à Yatsushiro, dans la préfecture de Kumamoto, Japon, le 30 juillet 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Le bilan du puissant séisme survenu mardi dans le sud-ouest du Japon est monté à 34 décès, ont annoncé jeudi les autorités, et des milliers de rescapés affrontent désormais une chaleur accablante.

Le bureau de gestion des catastrophes du département de Kumamoto, où la terre a tremblé, a indiqué avoir extrait sept corps des décombres d'un centre commercial à Kashima, ravagé par une explosion à la suite du séisme.

Huit décès ont également été confirmés à l'usine de Nippon Paper de la ville de Yatsushiro, où une partie d'une cheminée industrielle s'est effondrée, selon la même source.

Cinq personnes étaient par ailleurs toujours dans un état critique.

Le tremblement de terre de magnitude 7,1 survenu mardi a provoqué d'importants dégâts sur l'île de Kyushu, détruisant des habitations, endommageant des ponts, déclenchant des incendies et privant des dizaines de milliers d'habitants d'électricité et d'eau.

Des équipes de secours interviennent sur le site d’une maison endommagée lors du séisme du 28 juillet, à Yatsushiro, dans la préfecture de Kumamoto, Japon, le 30 juillet 2026 ( JIJI Press / STR )

Le centre commercial Aeon avait été évacué après le séisme, mais environ 50 minutes plus tard, l'établissement a été dévasté par une immense explosion alors qu'un nombre inconnu d'employés s'y trouvaient encore.

Des images tournées à l'intérieur montraient des secouristes en combinaisons orange et casques blancs progressant avec précaution au milieu de tiges d'acier tordues, de câbles pendants et de plafonds éventrés.

L'homme d'affaires Fumihiko Matsuura, 56 ans, a indiqué avoir vu le dernier film "Toy Story" dans ce centre commercial une semaine auparavant environ. "C'est comme si j'avais échappé de peu au danger", a-t-il déclaré à l'AFP.

Les secouristes ont par ailleurs sauvé 25 félins d'un "café à chats" situé dans le même ensemble, une nouvelle accueillie avec soulagement sur les réseaux sociaux.

Privés d'électricité

Un homme parle au téléphone à côté d’un train qui a déraillé et s’est renversé à Yatsushiro, dans la préfecture de Kumamoto, le 29 juillet 2026, après qu’un tremblement de terre a frappé le sud-ouest du Japon la veille ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Des images télévisées montraient des habitants faisant la queue pour obtenir de l'essence et de l'eau potable, alors que les températures devraient atteindre 38°C le week-end dans la région.

Quelque 13.500 foyers restaient privés d'électricité jeudi.

Des centaines de personnes âgées dormaient sur de légers matelas à même le sol d'un centre communautaire de la ville d'Uki, cherchant un refuge contre la chaleur écrasante.

Un homme regarde sa maison effondrée à Hikawa, dans la préfecture de Kumamoto, le 30 juillet 2026, après le séisme qui a frappé le sud-ouest du Japon le 28 juillet ( JIJI Press / JIJI PRESS )

"Dieu merci, ces centres d'accueil existent", confie à l'AFP une résidente souhaitant garder l'anonymat, à côté de voisins assoupis entre les chaises ou rassemblés autour d'une télévision.

Elle avait tenté de rester chez elle ou de se reposer dans sa voiture, "mais il fait trop chaud et il y a trop de moustiques".

"Avec cette chaleur, c'est très dur de se retrouver sans électricité ni climatisation", abonde Hiroyuki Matsushima, 53 ans, employé de supermarché et père de quatre enfants.

Les autorités ont envoyé des centaines d'unités de climatisation dans les centres d'évacuation accueillant les habitants privés d'électricité.

Séismes meurtriers

L'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) a évalué la magnitude du séisme à 6,8, soit moins que l'estimation de 7,1 de l'Agence météorologique japonaise.

Les murailles de pierre effondrées du château de Kumamoto sont visibles après un séisme, dans la ville de Kumamoto, le 28 juillet 2026 ( JIJI Press / JIJI PRESS )

Très violente, la secousse a aussi fait s'effondrer partiellement un mur du château de Kumamoto, vieux de plusieurs siècles.

Le département de Kumamoto avait déjà été frappé en 2016 par deux séismes dévastateurs qui avaient fait 273 morts et plus de 2.800 blessés.

Situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques le long de la bordure occidentale de la "ceinture de feu" du Pacifique, le Japon est l'un des pays les plus exposés aux tremblements de terre.

Comptant environ 125 millions d'habitants, il enregistre généralement plusieurs centaines de secousses sismiques chaque année, environ 18% des séismes recensés dans le monde.

Une route fissurée à Hikawa, dans la préfecture de Kumamoto, le 30 juillet 2026 après le séisme qui a frappé le sud-ouest du Japon le 28 juillet ( AFP / Philip FONG )

La très grande majorité d'entre eux sont de faible intensité, même si les dégâts qu'ils provoquent varient en fonction de leur localisation et de la profondeur à laquelle ils se produisent sous la surface terrestre.

Le Japon reste marqué par le gigantesque séisme sous-marin, de magnitude 9, survenu en 2011, qui avait déclenché un tsunami ayant fait quelque 18.500 morts ou disparus et provoqué la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima.