Ségolène Royal : « Ne sombrons pas dans la tyrannie hygiéniste ! »

En janvier dernier, Ségolène Royal a lancé sa fondation, Désirs d'avenir pour la planète (près de 4 000 membres revendiqués). Alors que le PS tient ce week-end son université d'été à Blois (Loir-et-Cher), l'ex-candidate à la présidentielle, qui n'y participe pas, s'inquiète de la division qui règne à gauche à vingt mois de la présidentielle. Ségolène Royal met également en doute les récentes décisions de l'exécutif face au Covid-19. Elle est l'invitée de l'entretien politique du Point.

Le Point : Masque obligatoire dans les espaces clos, dans certaines rues, pour tous les enseignants. Que vous inspirent ces décisions du gouvernement ?

Ségolène Royal : Ne passons pas de l'inertie sur les masques à l'obsession monomaniaque qui en oublie le lavage des mains, plus important ! Ne soyons pas poussés, par la crainte d'éventuels procès en inaction, vers une tyrannie hygiéniste, très bien décrite par Bernard-Henri Lévy dans son livre Ce virus qui rend fou (Grasset). Il ne faudrait pas que des décisions sanitaires, mal annoncées et excessivement mises en scène, ruinent les premiers signes encourageants de reprise économique. Quant à cette communication qui consiste à donner tous les jours le nombre de cas positifs, il faut la revoir très sérieusement. C'est une stratégie volontaire et malsaine pour faire peur aux gens, afin qu'ils se replient sur

