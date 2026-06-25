Sedan finalement repêché en National 2 ?

L’espoir fait vivre. Privé de montée par l’APM Metz mi-juin, qui devait accéder pour la première fois de son histoire au futur National 2 (ex-National 3), Sedan pourrait finalement être repêché . La DNCG a prononcé ce mercredi une interdiction d’ascension à l’encontre de quatre clubs : Avoine-Chinon OC (R1), Berre SC (R1), FCE Mérignac-Arlac (R1) et l’APM Metz FC (R1).

Une troisième montée d’affilée ?

Si l’APM Metz FC risque de faire appel de cette décision , le club ardennais pourrait profiter de cette situation pour évoluer en N2 dans les prochaines semaines. Pour rappel, après avoir déposé le bilan en août 2023, Sedan avait été rétrogradé en Régional 1, avant de connaître deux montées consécutives. …

TM pour SOFOOT.com