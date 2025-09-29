Sécurité, transport, coûts… On a lu le rapport de la Cour des comptes sur les JO de Paris 2024

L'image restera : la Seine envahie de bateaux, la tour Eiffel en toile de fond, des délégations saluant un public médusé. Pendant plus d'un un mois, du 26 juillet au 8 septembre 2024, Paris a été au centre du monde. Des millions de spectateurs, des stades pleins, une organisation saluée de Tokyo à Los Angeles.

Les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 resteront comme un succès populaire et sécuritaire. Mais derrière la vitrine, la Cour des comptes livre, ce lundi 29 septembre, son bilan. Et il est nuancé : la France a tenu ses promesses, mais au prix d'un effort public considérable et d'une gouvernance d'exception, difficile à reproduire dans la vie ordinaire.

Sous la houlette du Comité d'organisation (Cojop), les comptes se sont soldés par un excédent de 75,7 millions d'euros, évitant tout recours à la garantie de l'État. Les Sages de la rue Cambon chiffrent l'effort public à 6,65 milliards d'euros : 3,02 milliards pour l'organisation, 3,63 pour les infrastructures.

Mettre l'État constamment en mode JO, quelle bonne idée ! « Le coût pour les finances publiques est resté contenu par rapport aux éditions précédentes », note le rapport au Parlement. À Londres, en 2012, la facture avait atteint environ 9,3 milliards de livres (10,5 milliards d'euros), soit au moins le double de l'estimation initiale.

À Rio, quatre ans plus tard, elle s'est envolée à près de