Sécurité : et Macron ressuscita « l'ordre juste » !

28 août, dans l'enceinte chic du palais de Tokyo : interpellé sur le retour au premier plan des questions de sécurité, le chef de l'État se lance dans un long exposé conceptuel, citant cette anecdote qu'il affectionne sur son maître à penser, Paul Ricœur. À un élève qui questionnait son autorité, le philosophe avait rétorqué : « Mon autorité vient de ce que j'ai lu plus de livres. » Un brin nébuleux de la part du chef d'un État qui vient de vivre un été d'enfer, rythmé par de traumatisants faits divers, entre des affrontements dignes de Mad Max à Dijon, un chauffeur de bus battu à mort et une jeune femme fauchée et traînée sur 800 mètres par une voiture à Lyon.

Fin juillet, Emmanuel Macron avait aussi stupéfait en évoquant, alors que le sentiment d'insécurité face aux violences grandit, le thème fourre-tout - et moins anxiogène - d'« incivilités ». « C'est un homme qui vient de la gauche, pour lui le problème de l'insécurité n'existe pas, il le nie. On vit une crise d'autorité et il n'est pas à l'aise avec ce sujet ! », éreinte Agnès Evren, des Républicains, proche du chiraquien François Baroin. Sur les bancs même de la macronie, on s'interroge sur le risque d'une « jospinisation » tant la sécurité et la laïcité semblent les impensés du quinquennat. « S'il n'a pas un discours ferme et dur, il perdra la présidentielle. La droite et le RN vont le dépecer », s'inquiète un

... Lire la suite sur LePoint.fr