Sécurité des JO-2024 : environ six drones interceptés par jour par les forces de l'ordre près des sites, selon Gabriel Attal

Gabriel Attal à Paris, le 8 mai 2024. ( POOL / MICHEL EULER )

L'un des télépilotes appréhendés ces derniers jours était le chef de la communication de la délégation brésilienne, selon l'entourage de Gabriel Attal.

La lutte anti-drone, un élément crucial de la sécurité des JO. Depuis une dizaine de jours, les forces de l'ordre interceptent environ six drones par jour près des sites des Jeux olympiques, a indiqué ce mardi 23 juillet Gabriel Attal.

"Ça peut être des individus, des touristes qui veulent capter des images. C'est important pour ces raisons-là, de rappeler les règles. C'est l'interdiction de faire voler des drones", a souligné le Premier ministre qui a visité le centre opérationnel de lutte anti-drones installé sur la base aérienne militaire de Villacoublay, près de Paris. "Les systèmes qui sont mis en place nous permettent de les intercepter très rapidement et d'interpeller les télépilotes. (...) Rien ne doit pouvoir nous échapper", a ajouté le chef du gouvernement, qui est directement chargé de la sécurité de l'espace aérien. Des moyens de défense sol-air sont aussi déployés près des sites des JO.

Dimanche, "plusieurs interceptions de drones" ont eu lieu "à proximité immédiate du Village olympique", a-t-il ainsi souligné, aux côtés du ministre de la Défense Sébastien Lecornu et de celle des Sports Amélie Oudéa-Castéra. L'un des télépilotes appréhendés était le chef de la communication de la délégation brésilienne, selon l'entourage de Gabriel Attal, confirmant une information du JDD.

L'espace aérien sera totalement fermé vendredi soir autour de Paris

Dans une salle de contrôle pendant la visite du Premier ministre, le général Stéphane Groen, chef d’état-major du commandement de la défense aérienne, a indiqué qu’un drone non autorisé venait d'être repéré au-dessus du stade de France et que "s'il n'est pas autorisé, il sera brouillé". Tout est fait aussi pour que les drones ne tombent pas et n'ajoutent pas de la confusion aux événements sportifs. Et "le doute bénéficie toujours au brouillage", a précisé Sébastien Lecornu.

Gabriel Attal a salué "la contribution exceptionnelle" du ministère des Armées, qui chapeaute notamment la lutte anti-drones, en coopération avec la police et la gendarmerie. Quelque 18.000 militaires sont engagés en France pour les JO, dont 11.000 sur la seule région Ile-de-France. L'espace aérien sera totalement fermé dans un rayon de 150 kilomètres autour de Paris, vendredi de 19h à minuit, pour la cérémonie d'ouverture, ce qui n'est jamais arrivé.