Sécheresse : la France doit "poursuivre" ses efforts pour économiser l'eau et rattraper "son retard", selon Christophe Béchu

Christophe Béchu à Chennai, en Inde, le 28 juillet. ( AFP / R.SATISH BABU )

"Avant la fin de la semaine, des décrets permettant d'élargir les cas de réutilisation des eaux usées vont être pris", a annoncé le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu lundi 31 juillet.

Il faut "poursuivre" les efforts pour économiser l'eau. Cet été, les températures n'atteignent pas en France les records de 2022, mais la France doit néanmoins rattraper "son retard" dans sa réutilisation, a plaidé lundi 31 juillet le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. "Que 750 professionnels de l’hôtellerie du département de l'Hérault prennent des engagements sur le fait de diminuer leur consommation en eau, cela montre que l'été 2022 a bien été mesuré par tout le monde", a déclaré le ministre, en déplacement à la Grande-Motte (Hérault).

Dans cette station balnéaire qui voit sa population de 10.000 habitants multipliée par 10 en période estivale, les douches de plage ont été par exemple supprimées, a souligné le maire, Stéphan Rossignol. Malgré une météo plus favorable, "il y a une centaine de communes qui doivent actuellement être approvisionnées par citernes ou par bouteilles en plastique, ce qui est la preuve qu'on doit continuer à accélérer les investissements d'interconnexion et qu'on doit lutter contre le gaspillage", a ajouté le ministre.

Christophe Béchu a pu échanger longuement avec des maires et d'autres élus de ce département où, comme ailleurs en France, des restrictions sont en place. Il a ensuite visité un camping où 6.000 m3 d'eau ont pu être économisés grâce à des dispositifs antigaspillage, comme la pose de détecteurs de fuites sur les canalisations alimentant les bungalows.

Moins de 1% des eaux usées sont réutilisées en France

En France, "moins de 1% des eaux usées sont réutilisées, c'est 10 fois moins que les Italiens, 20 fois moins que les Espagnols et 100 fois moins que les Israéliens", a par ailleurs relevé Christophe Béchu. "Avant la fin de la semaine, des décrets permettant d'élargir les cas de réutilisation des eaux usées vont être pris pour favoriser les arrosages d'espaces verts par les collectivités locales, le fait de pouvoir nettoyer des bateaux...", a annoncé le ministre. D'autres textes devraient voir le jour au second semestre pour "favoriser la réutilisation des eaux usées dans l'agro-alimentaire" et permettre l'utilisation "des eaux grises, à domicile : c'est-à-dire par exemple que l'eau d'une douche ou d'un lave-linge puisse être réutilisée dans le fond des toilettes plutôt que ça soit de l'eau potable qui alimente tout ça", a-t-il ajouté.

Christophe Béchu en a aussi profité pour rappeler que le site "vigieau.gouv.fr" permettait aux vacanciers de connaître les restrictions qui s'appliquent sur leur lieu de villégiature.