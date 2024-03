Sécheresse : l'Etat va financer des projets d'aménagement dans les Pyrénées-Orientales

Christophe Béchu à Paris, le 20 mars 2024. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a notamment annoncé ce jeudi 21 mars qu'il reviendrait au cours de la deuxième quinzaine d'avril pour annoncer un "plan de résilience" pour le "seul département de France à ne pas avoir eu de vraies pluies depuis deux ans".

Les Pyrénées-Orientales, le "seul département de France à ne pas avoir eu de vraies pluies depuis deux ans". Face à la sécheresse, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a annoncé ce jeudi 21 mars à Perpignan le financement de projets d'aménagement, dont une étude sur la prolongation d'un aqueduc acheminant l'eau du Rhône vers l'Occitanie.

Ces dernières semaines, élus et représentants agricoles des Pyrénées-Orientales ont évoqué avec insistance l'hypothèse de la prolongation de Via Domitia, un ouvrage visant à sécuriser l'approvisionnement en eau, qui s'arrête aujourd'hui à Narbonne. "La région (Occitanie) a annoncé le fait qu'elle lançait les travaux d'études pour savoir si l'apport de l'eau du Rhône sur le territoire des Pyrénées-Orientales était une bonne idée ou une fausse bonne idée en termes de coût, de montants et de conséquences. L'Etat s'associe à l'étude et va participer à son financement", a déclaré le ministre à des journalistes.

Une "cinquantaine de projets"

Après avoir rencontré les maires du département, réunis en congrès, il a fait état d'une "cinquantaine de projets, qui vont de la question du tuyau qui amènerait l'eau du Rhône jusqu'à des projets de retenues de petite taille, des projets de réutilisation d'eaux usées". Il a missionné le préfet des Pyrénées-Orientales pour qu'il identifie "six ou sept projets qui pourraient être lancés très, très vite". "A situation exceptionnelle, moyens exceptionnels, l'Etat va s'engager, participer au financement d'une partie de ces projets", a-t-il assuré. Le ministre a annoncé qu'il reviendrait au cours de la deuxième quinzaine d'avril pour annoncer un "plan de résilience" pour ce département et dresser un calendrier pour le lancement des projets.

Au sujet d'un projet immobilier comprenant un golf controversé à Villeneuve-de-la-Raho, près de Perpignan, le ministre a indiqué avoir rencontré la maire de la commune, à qui il a exprimé son "émotion de voir un projet de ce type (...) à un moment où le stress hydrique réel est présent sur le territoire". Il doit recevoir dans 15 jours, au ministère, les porteurs de ce projet.