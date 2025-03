Sébastien Windsor (FNSEA) réélu président de Chambres d'agriculture France

L'organisme national qui chapeaute les chambres d'agriculture a réélu mercredi Sébastien Windsor à sa tête, une victoire sans surprise pour la FNSEA, syndicat historique qui a réussi à maintenir son assise sur ces établissements clés sans avoir obtenu la majorité des voix des agriculteurs.

Sébastien Windsor, à Besançon, le 30 mars 2022 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Sébastien Windsor, réélu début mars président FNSEA de la chambre régionale d'agriculture de Normandie, était le seul candidat publiquement déclaré et aucun autre ne s'est présenté lors du vote, a indiqué à l'AFP Chambres d'agriculture France. Il a obtenu 91 voix sur 102 votants (cinq votes blancs et quatre nuls), selon la même source.

Il dirigeait déjà depuis 2020 cet organisme, dont la mission est de coordonner le réseau et de fournir aux échelons locaux un appui "technique, juridique, économique et financier". Il représente également les intérêts agricoles auprès des pouvoirs publics.

Les présidents des chambres départementales, interdépartementales et régionales, dont 82% sont issus de la FNSEA, l'ont réélu président mercredi matin, selon Chambres d'agriculture France qui tiendra une conférence de presse à 18H00. Ils doivent aussi voter pour élire les membres du bureau et le conseil d'administration.

En janvier, les différents acteurs du monde agricole ont voté pour élire leurs représentants aux 88 chambres d'agriculture départementales et interdépartementales mais aussi pour l'Ile-de-France et la Corse.

A l'échelle nationale, les cartes ont été rebattues: l'alliance FNSEA-JA, jusqu'ici majoritaire, est passée pour la première fois en dessous des 50% parmi les agriculteurs, la Coordination rurale a emporté près de 30% des suffrages tandis que la Confédération paysanne a obtenu un peu moins de 21%, selon les premiers résultats agrégés par l'AFP.

Les chiffres officiels doivent encore être publiés par le ministère de l'Agriculture.

Mais l'alliance FNSEA-JA a conservé, grâce à des alliances avec les autres acteurs du monde agricole (propriétaires fonciers, agriculteurs retraités, salariés, établissements de crédits agricole ou assurance), la présidence de 82% des chambres.

- "Résultats désespérants" -

Elle a ensuite réussi à remporter la semaine dernière la présidence des onze chambres régionales, conservant même la Nouvelle-Aquitaine alors que la Coordination rurale était arrivée en tête dans sept départements sur douze en janvier chez les agriculteurs.

Tout au long du processus électoral, "la FNSEA a profité d'un système qui lui est favorable, les résultats sont désespérants au regard de la diversité du vote qui s'est exprimé en janvier", a regretté mercredi la porte-parole nationale de la Confédération paysanne Laurence Marandola auprès de l'AFP.

"On ne voit pas comment ils vont ainsi pouvoir défendre les intérêts de tous les agriculteurs", a-t-elle déclaré.

La Coordination rurale n'était pas joignable dans l'immédiat.

Sébastien Windsor, agriculteur et ingénieur aux multiples casquettes au sein d'organisations, d'écoles et d'établissements techniques agricoles, avait été élu à l'unanimité en janvier 2020, après le décès de son prédécesseur Claude Cochonneau. A l'époque FNSEA et JA contrôlaient la quasi-totalité des chambres.

Né le 17 avril 1970 à Rouen, Sébastien Windsor est diplômé de l'École des Mines de Nancy. Il est agriculteur près de sa ville natale au sein d'une exploitation familiale, spécialisée dans la polyculture et l'engraissement de porcs.