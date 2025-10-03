 Aller au contenu principal
Sean 'Diddy' Combs condamné à plus de 4 ans de prison pour des faits liés à la prostitution
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 23:10

par Luc Cohen et Jack Queen

Sean "Diddy" Combs a été condamné vendredi à plus de quatre ans de prison après avoir été reconnu coupable en juillet dernier de transport de personnes à des fins de prostitution et acquitté de charges plus graves.

Le juge Arun Subramanian a condamné l'ancien rappeur à 50 mois de prison lors d'une audience au tribunal fédéral de Manhattan. Sean Combs, 55 ans, qui se faisait appeler auparavant P. Diddy, risquait jusqu'à 20 ans de prison.

Il a été reconnu coupable le 2 juillet de deux chefs d'accusation pour transport de personnes à des fins de prostitution afin qu'elles participent à des performances sexuelles sous l'emprise de la drogue.

Les jurés l'ont acquitté des infractions plus graves de racket, de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs qui auraient pu lui valoir une peine de prison à vie.

Les procureurs ont affirmé que Sean Combs a utilisé son empire commercial pendant deux décennies pour forcer deux de ses ex-partenaires à prendre part à des performances sexuelles de plusieurs jours, alimentées par la drogue et connues sous le nom de "Freak Offs", avec des travailleurs du sexe masculins dans des chambres d'hôtel, tandis qu'il regardait, se masturbait et, à l'occasion, filmait.

Sean Combs avait plaidé non coupable et devrait faire appel de sa condamnation.

(Reportage Luc Cohen et Jack Queen à New York, version française Kate Entringer)

