Le patron de Google met en garde contre un éclatement de la bulle de l'IA

Sundar Pichai, patron d'Alphabet (maison mère de Google), à Midlothian (Texas) le 14 novembre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / RON JENKINS )

Chaque entreprise serait lourdement affectée si la bulle de l'intelligence artificielle (IA)venait à éclater, a averti lundi Sundar Pichai, le patron d'Alphabet, maison mère de Google, alors que les investissements sont frénétiques dans le secteur.

Bien que la croissance des investissements dans l'IA ait été "un moment extraordinaire", il existe une certaine "irrationalité" dans l'actuelle frénésie qui s'en est emparée, estime Sundar Pichai, interrogé sur la BBC depuis le siège californien de la société.

Des craintes émergent sur le risque d'éclatement d'une bulle de l'IA. La valeur des entreprises technologiques spécialisées a explosé ces derniers mois et les investisseurs dépensent massivement pour ne pas être distancés.

Interrogé sur la capacité de Google à rester à l'abri d'un éventuel éclatement de la bulle, M. Pichai a estimé que le groupe pourrait résister à cette tempête potentielle mais admis "qu'aucune entreprise ne (serait) épargnée, y compris nous".

Le patron de Google a également lancé une mise en garde contre les besoins énergétiques "immenses" de l'IA qui représentaient 1,5% de la consommation mondiale d'électricité l'an dernier, selon l'Agence internationale de l’énergie.

Il préconise le développement de nouvelles sources d'énergie et le renforcement des infrastructures du secteur.

Il a par ailleurs reconnu que les besoins énergétiques intensifs de l'IA chez Google entraînaient un retard des objectifs climatiques de l'entreprise, qui vise toujours la neutralité carbone d'ici 2030.

"Le rythme auquel nous espérions progresser sera affecté", a-t-il reconnu.

L'IA pèsera également sur le travail tel que nous le connaissons, a relevé Sundar Pichai. "Nous devrons gérer des perturbations sociétales", a-t-il indiqué, mais cela "créera aussi de nouvelles opportunités".

Son développement "fera évoluer et transformer certains emplois, et les gens devront s'adapter", a-t-il insisté.

"Peu importe que vous vouliez être enseignant ou médecin. Toutes ces professions existeront encore, mais ceux qui réussiront dans chacune d'elles seront ceux qui apprendront à utiliser ces outils".