SCPI : l'immobilier rentable à la portée de tous !

L’immobilier de bureaux crée des espaces conviviaux pour faire revenir les salariés adeptes du télétravail. Les nouveaux centres commerciaux veulent attirer les consommateurs tentés par le commerce en ligne. (© Covivio/La Vallée Village)

Les meilleurs gérants de notre sélection ont servi plus de 5% l’année dernière, en dépit de l’essor du télétravail et du commerce en ligne depuis la pandémie. L’immobilier professionnel risque toutefois de pâtir de la remontée des taux d’intérêt et du ralentissement économique

Le regain d'intérêt des épargnants pour les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) a été manifeste en 2022.

Selon l'Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim), qui regroupe les professionnels du secteur, les souscriptions nettes se sont établies à 10,1 milliards d'euros l'an dernier dans les SCPI, en hausse de 37% par rapport à 2021, et de 9% par rapport au précédent record de 2019.

«Dans un contexte de forte inflation, les placements immobiliers font figure de valeur refuge», analyse Jean-Marc Coly, président de l'Aspim. Si l'on ajoute aux SCPI les OPCI grand public (lire l'encadré) et les sociétés civiles d'unités de compte immobilières en assurance vie, la collecte nette s'établit à 16,1 milliards d'euros en 2022. «En tenant compte de la totalité de ces supports, ce sont plus de 4 millions de Français qui détiennent actuellement des parts de fonds immobiliers non cotés», indique Jean-Marc Coly. La capitalisation des SCPI atteint 89,6 milliards d'euros fin 2022, en hausse de 14% sur un an.

Les SCPI investissent dans de l’immobilier d’entreprise qu’elles gèrent et dont elles redistribuent les loyers à leurs souscripteurs. Elles acquièrent surtout des immeubles de bureaux (voir le graphique), mais aussi des murs de commerces, des entrepôts, des hôtels, des cliniques et des logements. La détention des biens est mutualisée, et l’épargnant est libéré des