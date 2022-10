SCPI : elles sont (encore) préservées de l’inflation !

Les SCPI profitent de l’inflation. (© cc/flickr/Rob-deutscher)

Qu'il s'agisse des SCPI de bureaux, de commerce ou d'entrepôt, leurs loyers sont presque intégralement indexés sur l’inflation. Une nouvelle rassurante pour l'épargnant. Pour autant, doit-on s'inquiéter d'un plafonnement de ces indices ? Qu'en est-il des SCPI investies à l'étranger ? Décryptage du Revenu.

Les SCPI profitent de l’inflation. En France, les loyers de l’habitation sont indexés, en principe, sur l’indice de référence des loyers (IRL), les loyers des commerces prennent en compte l’indice des loyers commerciaux (ILC). Quant aux loyers des bureaux et entrepôts, ils suivent l’indice des loyers d’activités tertiaires (ILAT). Pour déterminer ces trois indices, on tient compte de l’évolution des prix ou inflation.

Or, depuis le début de l'année, les hausses ne sont pas négligeables. Au deuxième trimestre 2022, elles grimpent à +3,60% en rythme annuel pour l’IRL, à +4,42% pour l’ILC 2022 et à +5,32 % pour l’ILAT.

Compte tenu des hausses de ces indices, les loyers des logements, commerces, bureaux, entrepôts et locaux professionnels pourraient sérieusement augmenter dans les prochains mois. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les détenteurs de parts de SCPI qui profiteront de ces revalorisations de loyers à la date anniversaire du bail. Condition sine qua non : le bail doit comporter une clause d’indexation. Il arrive en effet que des contrats de location, même signés par des professionnels, peuvent ne pas contenir de clause et, dans ce cas, le loyer est figé durant toute la durée du bail.

«Aujourd’hui, explique Frédéric Puzin, président du groupe Corum, 95% des contrats de location contiennent une clause d’indexation,