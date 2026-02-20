Scott Bessent se dit optimiste sur le marché de l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré vendredi qu'il était optimiste quant à la capacité du marché de l'emploi à sortir de l'environnement actuel où les embauches et les licenciements sont rares, soulignant les signes qu'il perçoit d'une demande de main-d'œuvre plus forte à l'avenir.

Les dépenses des entreprises en matière de centres de données d'intelligence artificielle ont explosé l'année dernière, a-t-il fait remarquer, et "traditionnellement, les hausses d'investissement sont suivies de hausses de main-d'œuvre", a-t-il déclaré à l'Economic Club of Dallas. Les agences d'intérim font état de bénéfices plus importants et d'une très bonne demande, et "historiquement, cela se traduit par une demande à long terme".