Scott Bessent s'attend à ce que de nouvelles sanctions secondaires américaines soient annoncées chaque semaine, dans le but d'intensifier la pression sur l'Iran

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(Ajout de commentaires sur les sanctions et la Chine, paragraphes 4 à 7)

par David Lawder

Le ministère américain des Finances devrait dévoiler chaque semaine de nouvelles sanctions secondaires visant à accroître la pression économique sur l’Iran, en ciblant dans un premier temps les banques, a déclaré dimanche à Reuters le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

Après avoir imposé vendredi des sanctions aux succursales émiraties de la Banque Misr égyptienne en raison de liens financiers présumés avec l’Iran, M. Bessent a déclaré lors d’une interview que la prochaine étape pourrait consister à exclure totalement une institution du système financier libellé en dollars.

"Vous allez voir beaucoup plus de mesures de ce type chaque semaine", a déclaré M. Bessent à la veille d’une réunion des ministres des Finances du G20. "Nous commençons par les banques, et nous leur faisons savoir qu’il n’est pas acceptable de détenir des fonds iraniens ni d’aider le régime."

M. Bessent a indiqué qu’il comptait faire passer le message sans ambiguïté aux ministres des Finances et aux gouverneurs des banques centrales du G20: ils doivent rompre leurs liens économiques avec l’Iran, sous peine de sanctions secondaires. Le Trésor américain a lancé la semaine dernière cette initiative , baptisée "Opération Economic Outcast".

"Il ne doit y avoir aucune faille", a déclaré M. Bessent. "Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les Iraniens."

Il a toutefois précisé qu’il n’était pas d’accord avec certains détracteurs qui affirment que les sanctions contre l’Iran ne porteront pas leurs fruits si elles ne visent pas les entreprises chinoises par le biais de sanctions secondaires.

La plupart des achats chinois de pétrole iranien ont été freinés par le blocus américain des ports iraniens, et les quantités de pétrole iranien stockées dans les pétroliers diminuent, a-t-il expliqué, ajoutant: "Problème résolu."