Porto achète définitivement un joueur d'Arsenal
Un match gagné, mais un joueur perdu. Arsenal s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions , ce mardi, en s’imposant face à l’Atlético de Madrid lors de la demi-finale retour (1-0). Quelques heures avant le début du match, le FC Porto a annoncé l’achat définitif de Jakub Kiwior , le défenseur de 26 ans, prêté par les Gunners au nouveau champion du Portugal cette saison.
Até 2030 💙 FC Porto exerceu a opção de compra de Jakub Kiwior ✍️ ℹ️ https://t.co/pJyfJeF7se pic.twitter.com/3pxBbYc74s…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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