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Porto achète définitivement un joueur d'Arsenal
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 13:09

Porto achète définitivement un joueur d'Arsenal

Porto achète définitivement un joueur d'Arsenal

Un match gagné, mais un joueur perdu. Arsenal s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions , ce mardi, en s’imposant face à l’Atlético de Madrid lors de la demi-finale retour (1-0). Quelques heures avant le début du match, le FC Porto a annoncé l’achat définitif de Jakub Kiwior , le défenseur de 26 ans, prêté par les Gunners au nouveau champion du Portugal cette saison.

Até 2030 💙 FC Porto exerceu a opção de compra de Jakub Kiwior ✍️ ℹ️ https://t.co/pJyfJeF7se pic.twitter.com/3pxBbYc74s…

CT pour SOFOOT.com

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