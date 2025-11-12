Scandale de corruption en Ukraine, Zelensky demande la tête de deux ministres

(Actualisé avec démission de la ministre ukrainienne de l'Énergie et déclaration de la Prèmiere ministre)

Le président Volodimir Zelensky a demandé mercredi la destitution des ministres ukrainiens de la Justice et de l'Energie, marquant son soutien aux agences anti-corruption dans l'enquête sur des pots-de-vin présumés dans le secteur énergétique.

Les autorités ukrainiennes ont inculpé sept personnes dans un dossier de corruption impliquant de hauts fonctionnaires du secteur de l'énergie et portant sur 100 millions de dollars (85,75 millions d'euros) de pots-de-vin présumés, une affaire qui suscite la colère d'une opinion publique harassée par plus de trois années de guerre et des coupures de courant quotidiennes.

"Il devrait y avoir une transparence maximale dans le secteur de l'énergie, dans tous les processus sans exception", a déclaré le président ukrainien dans une allocution en vidéo. "La situation est très difficile pour tout le monde en Ukraine actuellement. Il est tout à fait anormal qu'il existe encore des magouilles dans le secteur de l'énergie."

La Première ministre ukrainienne, Ioulia Svyrydenko, a ensuite soumis au Parlement une demande de destitution des ministres visés.

La ministre ukrainienne de l'Énergie, Svitlana Hryntchouk, a présenté sa démission et nié toute malversation dans une déclaration sur Facebook.

Le ministre de la Justice Guerman Galouchtchenko, qui occupait auparavant le poste de Hryntchouk, a fait l'objet d'actes d'enquête, a déclaré son ministère mardi.

Il n'a pas précisé si cela était lié à l'affaire de corruption sur laquelle enquête le Bureau national de lutte contre la corruption. Un ancien conseiller de Guerman Galouchtchenko figure au nombre des sept suspects.

Guerman Galouchtchenko a approuvé la décision du gouvernement, déclarant dans un message publié sur Facebook que "la suspension pour la durée de l'enquête est un scénario civilisé et approprié".

"Je me défendrai dans l'arène juridique et prouverai ma position", a-t-il ajouté sans donner plus de détails sur les causes des investigations le visant.

(Rédigé par Anastasiia Malenko ; version française Etienne Breban et Mara Vîlcu; édité par Augustin Turpin)