Grand ménage et grande débâcle à Milan
Front kick comme Zlatan ! Grand fan de bastons et d’embrouilles tout au long de sa carrière, Zlatan Ibrahimović aurait-il été à deux doigts d’un nouveau combat cette année ? Alors que Milan vient de boucler une insipide saison hors des clous pour la Ligue des champions, les langues se délient autour de la campagne des Lombards, et plus précisément sur ses coulisses.
Everybody was Kung Fu fighting
Si tout le monde a pris la porte lundi (Giorgio Furlani, PDG, Igli Tare, directeur sportif, Massimiliano Allegri, entraîneur et Geoffrey Moncada, directeur technique), la saison s’est montrée agitée en dehors du terrain ! Dirigeant aux résultats plus que contrastés et contesté par certains supporters, le Suédois serait ainsi passé très proche d’une grosse baston avec son ancien coach.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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