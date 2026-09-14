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Sazerac rachète Au Vodka pour plus de 300 millions de livres sterling, selon une source
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 16:27
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Abigail Summerville

Le fabricant de spiritueux Sazerac a annoncé lundi avoir finalisé l’acquisition d’Au Vodka dans le cadre d’une transaction qui, selon une source proche du dossier, valoriserait la marque britannique de vodka et de boissons prêtes à boire à plus de 300 millions de livres sterling (405 millions de dollars).

La société américaine privée a acquis plusieurs marques cette année, tout en poursuivant une opération de bien plus grande envergure visant son voisin de Louisville, dans le Kentucky, Brown-Forman BFb.N .

* Sazerac dispose d'un portefeuille de plus de 500 marques, parmi lesquelles le bourbon Buffalo Trace, BuzzBallz, le whisky à la cannelle Fireball et la vodka SVEDKA.

* L’acquisition d’Au Vodka renforcera la présence de Sazerac sur le marché britannique alors que la société poursuit son expansion à l’international.

* Charlie Morgan et Jackson Quinn, deux amis, ont fondé Au Vodka en 2015 à Swansea.

* Les origines de Sazerac remontent aux années 1850 et l’entreprise appartient à la famille Goldring. Elle a proposé cette année de racheter Brown-Forman, le fabricant du whisky Jack Daniel’s, pour 32 dollars par action, valorisant ainsi la société à environ 15 milliards de dollars, mais l’offre a été rejetée.

* (1 £ = 1,35 $)

Fusions / Acquisitions
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