Coup dur avant même le coup d’envoi pour la Belgique
On a connu mieux avant d’affronter un ogre. Opposée à l’effrayant milieu espagnol , la Belgique ne s’attendait certainement pas à ça. Touché à l’échauffement, Youri Tielemans a dû déclarer forfait avant même le coup d’envoi du quart de finale entre la Roja et les Diables rouges.
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JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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