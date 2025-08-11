information fournie par Boursorama avec AFP • 11/08/2025 à 18:06

Sartorius Stedim Biotech va prendre une part minoritaire dans la biotech américaine Nanotein Technologies

La société française Sartorius Stedim Biotech, qui fournit du matériel aux laboratoires pharmaceutiques, a annoncé lundi prendre une participation minoritaire dans la biotech américaine Nanotein Technologies pour améliorer la fabrication de thérapies cellulaires.

(illustration) ( AFP / ERIC PIERMONT )

Sartorius Stedim Biotech (SSB), filiale de l'allemand Sartorius, investira "jusqu’à 3 millions de dollars" (2,6 millions d'euros environ) pour prendre une participation minoritaire dans Nanotein Technologies, dans le cadre d'un accord de partenariat, selon un communiqué.

Nanotein fabrique des réactifs de nouvelle génération qui développent et activent les cellules immunitaires pour les applications de thérapies cellulaires, notamment les thérapies contre le cancer.

Sartorius Stedim Biotech propose une série de produits destinés à être utilisés par l'industrie pharmaceutique pour produire ses traitements. Il vend, par exemple, des milieux de culture cellulaires.

"Avec Nanotein, nous donnons aux fabricants de thérapies cellulaires les moyens d’innover plus rapidement et en toute confiance, du développement de procédés à la clinique", a souligné René Fáber, directeur général de Sartorius Stedim Biotech, cité dans le communiqué.

Dans le cadre de cet accord de distribution exclusive, Sartorius Stedim Biotech proposera les produits phare de Nanotein à ses clients du monde entier.

Les deux partenaires veulent également développer conjointement de nouvelles solutions pour les marchés en pleine expansion des thérapies cellulaires et géniques.

SSB, dont le bénéfice net a progressé de 48,2% au premier semestre, à 154 millions d'euros,a confirmé fin juillet ses objectifs financiers pour 2025.

.