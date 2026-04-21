 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bagayoko (LFI) élu à la tête d'une puissante intercommunalité au nord de Paris
information fournie par AFP 21/04/2026 à 21:54

Bally Bagayoko, maire de Saint-Denis, lors d'un rassemblement contre le racisme, Saint-Denis, le 4 avril 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Bally Bagayoko, maire de Saint-Denis, lors d'un rassemblement contre le racisme, Saint-Denis, le 4 avril 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le nouveau maire insoumis de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Bally Bagayoko, a été élu mardi soir à la présidence d'une des premières intercommunalités de la région parisienne, que lui contestait l'édile socialiste de Saint-Ouen Karim Bouamrane.

A l'issue du conseil territorial qui s'est tenu dans une ambiance tendue, les conseillers territoriaux ont élu M. Bagayoko, avec une majorité de 46 voix sur 79 suffrages exprimés.

Nouveau maire de la deuxième plus grande ville d'Île-de-France après Paris, Bally Bagayoko présidera l'un des établissements publics territoriaux créés il y a dix ans dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. Dénommé Plaine commune, il emploie plus de 2.200 agents pour 460.000 habitants.

M. Bagayoko succédera ainsi au socialiste Mathieu Hanotin, maire sortant de Saint-Denis, qu'il avait battu aux municipales dès le premier tour.

Dans un discours de candidat avant le vote, M. Bagayoko avait fait valoir que sa candidature avait "reçu le soutien d'un nombre important" de maires ayant eu "le courage d'assumer une ligne politique sans jamais trembler".

Il avait empoché lundi soir le soutien du nouveau maire d'Aubervilliers, Sofienne Karroumi, qui avait battu la sortante (UDI) Karine Franclet grâce à l'union de la gauche. Trois autres maires avaient posé dimanche avec M. Bagayoko: le nouvel édile LFI de la Courneuve Aly Diouara, le maire écologiste de l'Île-Saint-Denis, Mohamed Gnabaly, et le dirigeant communiste de Stains, Azzedine Taïbi.

Il a annoncé que l'établissement public territorial prendrait des décisions "assez fermes en direction de l'Etat".

Il entend faire de Plaine commune "un outil politique mais dans l'intérêt des habitants du territoire", citant prioritairement les questions de l'eau, du service public, de l'aménagement du territoire et rejetant "une logique de divisions entre les différents quartiers et différentes villes".

Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen-sur-Sein, Paris le 5 juin 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen-sur-Sein, Paris le 5 juin 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le socialiste Karim Bouamrane s'était porté candidat à la veille du vote, disant redouter que le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon "préempte" cet outil pour en faire "une caisse de résonance" de sa candidature à la présidentielle de 2027.

Dans son discours de candidat, fréquemment hué par des soutiens de son rival, M. Bouamrane a lancé à M. Bagayoko: "j'ai du respect pour votre combat politique, votre probité et ce que vous incarnez, mais je ne m'inscris pas dans la vision que votre organisation politique porte (…) pour préempter et cet outil, et cette élection".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes en deuil portent les cercueils recouverts de drapeaux de membres du groupe militant Hezbollah soutenu par l’Iran, tués dans le sud du Liban, lors de leurs funérailles dans le quartier de Kafaat, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 20 avril 2026 ( AFP / FADEL itani )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 21.04.2026 23:44 

    Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient mardi, avant l'expiration du fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis, qui tient depuis deux semaines. . Vance ne part pas au Pakistan Le vice-président américain JD Vance ne partira ... Lire la suite

  • Sarcelles: garde à vue levée pour les trois policiers soupçonnés de violences et viol ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Sarcelles: garde à vue levée pour les trois policiers soupçonnés de violences et viol
    information fournie par AFP 21.04.2026 23:28 

    La garde à vue des trois policiers du commissariat de Sarcelles (Val d'Oise), soupçonnés de violences et de viol sur un gardé à vue, a été levée mardi, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, ajoutant que les investigations se poursuivaient. Le parquet ... Lire la suite

  • Une affiche géante représentant le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, le 20 avril 2026 à Téhéran ( AFP / ATTA KENARE )
    Trump prolonge la trêve sine die, face à un Iran menaçant
    information fournie par AFP 21.04.2026 23:21 

    A quelques heures de la fin du compte à rebours, Donald Trump s'est résolu mardi à prolonger jusqu'à nouvel ordre la trêve observée avec l'Iran, qui de son côté a menacé de s'en prendre à nouveau à ses voisins du Golfe, en anéantissant leur production pétrolière. ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 20 avril 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Moyen-Orient: la montée des incertitudes pèse sur les marchés boursiers
    information fournie par AFP 21.04.2026 23:00 

    Les Bourses mondiales ont terminé dans le rouge mardi, mises à l'épreuve par les nombreux doutes entourant la tenue de pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran, tandis que les cours du pétrole ont à nouveau progressé. A Wall Street, le Dow Jones et le Nasdaq ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank