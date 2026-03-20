Sarah Knafo réfute toute candidature à la présidentielle au détriment d'Eric Zemmour

Sarah Knafo, le 15 mars 2026 à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

L'ex-candidate d'extrême droite à la mairie de Paris Sarah Knafo a réfuté vendredi être en piste pour la présidentielle de 2027 à la place du fondateur de Reconquête!, Éric Zemmour, qui "prendra sa décision et l'annoncera".

"Je n'ai jamais émis l'idée d'être candidate à la présidentielle", a affirmé l'eurodéputée sur RMC-BFMTV, qui a obtenu 10,4% des voix au premier tour des municipales mais a décidé de se retirer.

"Éric Zemmour prendra sa décision et il l'annoncera", a-t-elle ajouté.

"J'ai mené ma campagne" pour la mairie de Paris mais "ça n'enlève en rien le rôle éminent que joue Éric Zemmour".

Interrogée sur les déclarations de Laurent Wauquiez qui plaide pour une primaire de la droite allant du macroniste Gérald Darmanin à Sarah Knafo, elle a rappelé que le chef des députés LR et Éric Zemmour en avait discuté lors d'un déjeuner il y a quelques mois.

"Ca ne s'appelle pas une alliance, ça s'appelle une primaire: une primaire, ça vise à trancher et à savoir qui sera le candidat sur la ligne du premier tour", a-t-elle insisté.

Convaincue qu'"énormément de personnalités à droite" souhaitent "cette alliance", elle a reconnu que des élus LR comme Xavier Bertrand, qui défend le maintien d'un cordon sanitaire face à l'extrême droite, ne deviendra pas "un porte-parole d'Éric Zemmour" en cas de victoire de ce dernier mais devra "accepter son échec et se retirer".

Après la décision de son rival Bruno Retailleau, président de LR, de se lancer dans la course à l'Élysée sans attendre que les instances du parti déterminent les modalités de désignation du candidat, Laurent Wauquiez avait renouvelé son appel à une primaire plus large, du centre macroniste à l'extrême droite de Reconquête.