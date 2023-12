Santé : une bonne hygiène bucco-dentaire permettrait d’allonger son espérance de vie

Virus, champignons, près de 700 espèces de bactéries… Ils résident tous dans notre cavité buccale. Notre hygiène a donc toute son importance, d'autant que bien soigner notre microbiome buccal permettrait de garder à distance certaines maladies, notamment Alzheimer, comme l'explique New Scientist . La revue scientifique nous invite ainsi à repenser notre relation à notre santé bucco-dentaire, car un consensus se dessine sur le fait qu'en prendre soin pourrait être le secret sous-estimé d'une vie plus longue et plus saine.

Négliger son hygiène bucco-dentaire peut en effet conduire à ce que les mauvaises bactéries qui résident dans notre bouche se propagent dans tout l'organisme et provoquent ou exacerbent des problèmes allant des maladies cardiovasculaires au cancer, en passant donc par la maladie d'Alzheimer et l'arthrite. Soigner son hygiène permet au contraire d'éviter d'avoir une santé déclinante. Il a ainsi des habitudes à adopter pour maintenir notre microbiome buccal en parfait état, insiste New Scientist qui souligne notamment l'importance de porter une attention particulière à ses gencives.

Parmi les choses à faire lorsque l'on développe une inflammation liée aux gencives : « Le nettoyage en profondeur sous les gencives, au cours duquel les dentistes utilisent des instruments spéciaux pour racler la plaque, le tartre et les bactéries sous la