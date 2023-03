Santé mentale : faire du sport serait plus bénéfique que les médicaments

En 2019, 970 millions de personnes souffraient d'un trouble mental, selon Santé Publique France. Et si le meilleur remède, face à ce type de troubles, était de faire du sport ? C'est en tout cas ce qu'avance une étude menée par des chercheurs australiens de l'University of South Australia et publiée par le British Journal of Sports Medicine (BJSM), que relaie 20 Minutes. Selon ce travail, qui a mobilisé 128 000 participants, « l'activité physique est extrêmement bénéfique pour améliorer les symptômes de dépression, d'anxiété et de détresse ».

Face à des symptômes de dépression, l'activité physique serait même 1,5 fois plus efficace qu'une psychothérapie ou que les médicaments habituellement prescrits, révèle l'étude. Parmi les sports les plus bénéfiques figurent la marche, le yoga ou encore le fitness. Par ailleurs, les exercices d'intensité élevés sont les plus efficaces.

Une nouvelle approche des troubles mentaux ?

L'étude a été menée à partir de 97 examens. Les bénéfices de l'activité physique ont été les plus notables sur les personnes souffrant de dépression, les femmes enceintes, les femmes en post-partum, les personnes en bonne santé et les personnes atteintes du VIH ou d'une maladie rénale.

Confinement : les effets de l'absence d'activité physique sur la santé mentale

Pour la professeure Carol Maher, qui a participé aux travaux, ces derniers doivent contribuer à faire

