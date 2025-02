Santé mentale et addictions: les employeurs n'en font pas assez pour près de 8 Français sur 10

( APA / BARBARA GINDL )

Pour près de huit Français sur dix, "les employeurs n'agissent pas suffisamment pour prévenir et accompagner les addictions et les problèmes de santé mentale", deux phénomènes corrélés, selon une étude d'Odoxa publiée mercredi.

Au total, "62% des Français ont été atteints par un trouble de santé mentale au cours de leur vie et 45% au cours des cinq dernières années", indique l'étude réalisée pour le cabinet GAE Conseil, spécialisé en gestion des addictions en milieu professionnel.

Parmi les personnes les plus touchées, les femmes arrivent premières (69% d'entre elles, dont 51% au cours des cinq dernières années), suivies des jeunes (avec plus de la moitié des 18-34 ans sur les cinq dernières années), détaille Odoxa.

Le phénomène touche essentiellement les actifs (49% contre 38% des inactifs).

"La moitié des Français ayant été confrontés à un trouble de santé mentale estiment que leur situation professionnelle a eu un impact", détaille l'étude. Parmi eux, "37% citent directement leur travail (précarité de l'emploi, stress, charge de travail) (...), 25% attribuent (les troubles) à leur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et 7% au chômage".

Par conséquent, "les Français pensent que les employeurs (79%), les pouvoirs publics (73%) et les assurances et mutuelles (72%) n'agissent pas suffisamment pour prévenir et accompagner les addictions et les problèmes de santé mentale".

Or, les problèmes de santé mentale s'accompagnent de problèmes d'addictions (usage intense des réseaux sociaux, consommation d'alcool, médicaments psychotropes sans prescription, cannabis, drogues illicites, etc.), sans pour autant établir un lien de causalité entre les deux.

"Les Français ayant été atteints par un problème de santé mentale au cours des cinq dernières années (hors troubles du sommeil) sont systématiquement plus nombreux" à basculer dans des pratiques addictives, pointe l'étude.Résultat: "51% des actifs ont au moins une addiction (définie par le cabinet comme étant une pratique régulière irrépressible, ndlr) contre 37% des inactifs".

Au total, "19% des personnes atteintes par un trouble de santé mentale au cours des cinq dernières années consomment au moins une fois par semaine des médicaments psychotropes (sans ordonnance, Ndlr), c'est 9,5 fois plus que les personnes non atteintes (2%). (...) Ce rapport est de 6 pour la consommation hebdomadaire de cocaïne (6% contre 1%) et de 7 pour la consommation hebdomadaire d'autres produits illicites (7% contre 1%)", détaillent les auteurs.

L'étude sur "la santé mentale et les addictions, le point de vue des Français et des salariés" a été menée auprès d'un échantillon de 2.010 personnes, représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas, interrogées en ligne du 8 au 15 janvier.