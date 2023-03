Santé mentale : alerte sur la prescription de psychotropes aux enfants

« Des dizaines de milliers d'enfants » sujets à des épisodes dépressifs ou à des troubles de l'humeur consomment des psychotropes, révèle un rapport du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA), dévoilé par Le Parisien ce lundi : antipsychotiques, antidépresseurs ou encore anxiolytiques, la plupart de ces traitements ne sont indiqués qu'aux adultes en France. Mais en manque d'alternatives, de plus en plus de médecins les prescrivent également aux enfants. Le HCFEA, établissement placé auprès de la Première ministre, tire la sonnette d'alarme.

« Nous pensions que, en France, on prescrivait traditionnellement peu aux enfants, mais les chiffres ont doublé entre 2010 et 2021, et cela nous place parmi les pays les plus prescripteurs d'Europe », explique Sylviane Giampino, présidente du Conseil de l'enfance et de l'adolescence du HCFEA.

« Pour un rééquilibrage »

Si l'on en croit les chiffres de la Cnam et de l'ANSM, entre 2014 et 2021, les prescriptions d'antipsychotiques aux enfants ont bondi de 48,54 %, tandis que celles d'antidépresseurs bondissaient de 62,58 %, celles de psychostimulants de 78,07 % et celles d'hypnotiques et de sédatifs de 155,48 %. Les psychotropes les plus prescrits aux enfants restent les hypnotiques et les anxiolytiques : ceux-ci seraient désormais consommés par 2,72 % de la population française âgée de 6 à 17 ans, contre 2,01 % il y a dix

... Source LePoint.fr