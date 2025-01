Santé du Rafale, difficultés du Falcon : l'année de Dassault Aviation en chiffres

Un premier bilan des livraisons et commandes a été dressé par l'avionneur, avant la publication des résultats annuels prévue début mars.

Un Rafale de l'armée de l'air française (illustration) ( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Le Rafale continue de porter les performances de Dassault Aviation, qui a augmenté sa cadence de livraison sur l'année 2024 par rapport à l'exercice. Les chiffres communiqués par l'avionneur mercredi 8 janvier témoignent de la priorité donnée à l'avion de chasse, pour honorer un carnet de commandes en croissance.

21 chasseurs ont ainsi été livrés en 2024, contre 13 en 2023, témoignant d'une montée en cadence approchant les deux appareils par mois. C'est un de plus qu'attendu, le groupe ayant auparavant annoncé une prévision de 20 avions pour l'année écoulée.

Deux tiers des Rafale produits en 2024 (14) ont été livrés à l'armée de l'air française, tandis que sept avions sont partis à l'export.

Du côté des commandes à l'international, les signaux sont au vert, avec 30 commandes enregistrées à l'export en 2024, contre 18 en 2023. Les pays clients sont la Serbie (12 unités) et l'Indonésie (nouvelle tranche de 18 appareils, sur une commande totale de 42). Traditionnel client de la Russie, la Serbie est le septième pays étranger, et troisième européen, à avoir opté pour l'avion biréacteur polyvalent, après la Grèce qui en possède 24 dont 12 d'occasion, et la Croatie qui en a racheté 12 d'occasion.

Sur le marché national, l'année 2024 est tronquée par un exercice vierge, après la commande massive par la France de 42 nouveaux Rafale en 2023, dont les premiers exemplaires sont attendus à l'horizon 2027.

Au 31 décembre 2024, le carnet de commandes inclut ainsi 220 Rafale (164 export, 56 France) contre 211 Rafale au 31 décembre 2023 .

Les jets d'affaires à la traine

La bonne santé du Rafale tranche avec les difficultés de l'aviation d'affaires, illustrée par le Falcon. 31 exemplaires ont ainsi été livrés en 2024, contre une prévision de 35. Cette moins bonne performance s'explique par des difficultés de production, ainsi que des retards de livraons de sous-traitants.

Le carnet de commandes du Falcon, lui, continue de s'amincir, avec 79 jets d'affaires restant à livrer à fin 2024, contre 84 un an plus tôt.

Le montant des prises de commandes sera lui dévoilé le 5 mars à l'occasion de la publication des résultats annuels, précise le groupe. Dassault a livré plus de 10.000 avions militaires et civils dans plus de 90 pays en près d'un siècle dont 2.700 Falcon. En 2023, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation qui compte 13.500 collaborateurs s’est élevé à 4,8 milliards d’euros.