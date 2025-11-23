 Aller au contenu principal
Sansal parle pour la première fois depuis sa libération dimanche soir sur France 2
information fournie par AFP 23/11/2025 à 10:01

L'écrivain Boualem Sansal pose à Paris le 4 septembre 2015 ( AFP / Joël SAGET )

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, gracié le 12 novembre par l'Algérie après un an de prison, s'exprimera pour la première fois depuis sa libération dimanche soir dans le journal de 20h00 de France 2, a annoncé France Télévisions dans un communiqué.

"Après sa libération et son retour en France (mardi, ndlr), il accordera sa première interview à France Télévisions et répondra aux questions de Laurent Delahousse", a indiqué le groupe public.

Incarcéré en Algérie pendant un an pour certaines prises de position sur son pays natal, Boualem Sansal, 81 ans, a retrouvé la liberté le 12 novembre. Il a été gracié par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui a répondu favorablement à une demande des autorités allemandes.

L'écrivain, qui était au cœur d'une crise diplomatique entre Alger et Paris, est rentré en France mardi, après avoir d'abord été transféré à Berlin pour des soins médicaux. Il a été reçu par Emmanuel Macron dès son retour, qui a été discret et s'est fait hors de la vue des médias.

