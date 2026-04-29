Sans les Britanniques, "vous parleriez français", plaisante Charles III face à Trump

Le roi Charles III s'exprime face au président américain Donald trump, le 28 avril 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le roi Charles III a rendu la monnaie de sa pièce à Donald Trump mardi lors d'un dîner d'Etat à la Maison Blanche, affirmant, avec humour, que les Américains parleraient français si les Britanniques n'avaient pas colonisé eux aussi l'Amérique du Nord.

Une référence aux propos qu'avait tenus en janvier au sommet de Davos le président américain à l'adresse des Européens: sans le soutien américain durant la Seconde guerre mondiale, "vous parleriez allemand et un petit peu japonais", avait-il déclaré.

Dans un discours sous les ors de la Maison Blanche, Charles III, reçu en visite d'Etat depuis lundi, a évoqué les origines tout à la fois britanniques et françaises de nombreux toponymes aux Etats-Unis, du fait de l'installation, jadis, de colons des deux anciennes puissances rivales.

"Vous avez récemment déclaré, M. le président, que sans les Etats-Unis, les pays européens parleraient l'allemand. Oserais-je dire que sans nous vous parleriez français", a glissé le souverain, déclenchant les rires de l'assistance.

Le roi a également plaisanté au sujet des "réajustements" de la Maison Blanche concernant le projet coûteux de salle de bal défendu par le milliardaire républicain.

"Je suis au regret de dire que nous, les Britanniques, avons bien sûr tenté notre propre projet de réaménagement immobilier de la Maison Blanche en 1814", a-t-il lancé. Cette année-là, des soldats du royaume avaient incendié le bâtiment.

Charles III a également taquiné ses alliés en considérant que ce dîner était "une amélioration considérable par rapport à la Boston Tea Party", lorsqu'en 1773 des colons avaient jeté à la mer des cargaisons de thé britannique lourdement taxé.

Donald Trump a, lui, visé ses opposants dans ses propres traits d'humour. "Je veux féliciter Charles pour avoir prononcé un discours fantastique aujourd'hui au Congrès", a-t-il déclaré. "Il a fait se lever les démocrates, ce que je n'ai jamais été capable de faire."

Charles III et Donald Trump ont tous deux salué la "relation spéciale" unissant Londres à Washington, malgré des désaccords sur la guerre en Iran.

Le roi a offert en cadeau à son interlocuteur la cloche d'un navire au nom opportun, le HMS Trump, un sous-marin britannique mis en service en 1944: "Puisse-t-elle témoigner de l'histoire commune de nos nations et de leur brillant avenir. Et si un jour vous avez besoin de nous joindre, n'hésitez pas à nous sonner".