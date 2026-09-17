Sanctions contre la Russie : un créancier demande à la justice la vente d'un cargo russe immobilisé en France depuis 2022

Saint-Malo. (illustration) ( AFP / DAMIEN MEYER )

Une audience prévue ce jeudi 17 septembre a été renvoyée dans l'attente de l'autorisation de cession du cargo russe par la direction générale du Trésor.

C'est un navire immobilisé depuis le début de la guerre en Ukraine, dans le cadre des sanctions européennes contre Moscou. Suite à des impayés, un créancier de l'armateur russe Alpha LLC a demandé à la justice française l'autorisation de vendre aux enchères un cargo russe stationné à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). "On a fait une saisie-exécution pour être autorisé à vendre le bateau aux enchères", a déclaré ce jeudi 17 septembre à l'AFP Me Christophe Nicolas, avocat du fabricant d'engrais Timac Agro. Une audience prévue ce ce jeudi sur le sujet devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo a été renvoyée au 19 novembre à 11h.

En décembre, Alpha LLC, armateur du cargo russe Vladimir Latyshev, gelé depuis mars 2022 dans le port de Saint-Malo, avait été condamné à payer 125.960 euros à Timac Agro. De mars 2022 à août 2025, Timac avait en effet réglé les factures nécessaires au maintien du navire et aux besoins de l'équipage (carburant, électricité, frais de port et vivres pour les marins) mais elle n'était plus remboursée par l'armateur russe depuis février 2025. Alpha LLC n'a pas fait appel du jugement et sa dette s'élèverait actuellement à "environ 140.000 euros", en comptant les frais et les intérêts, selon Me Nicolas.

Une "difficulté de procédure"

Dans le cadre d'une éventuelle vente aux enchères, Timac Agro a demandé une mise à prix du cargo à 2 millions d'euros. Le navire de 141 mètres de long, construit en 2021, est capable de transporter plus de 11.000 m3 de marchandises. L'audience prévue ce jeudi a été renvoyée dans l'attente de l'autorisation de cession du cargo par la direction générale du Trésor. Car le gel du navire dans le cadre des sanctions européennes "interdit toute cession", a déclaré à l'AFP Maxime Gouyer, avocat d'Alpha LLC. "La demande a été faite au Trésor, on est en lien avec eux", a assuré l'avocat de Timac.

L'armateur soutient en outre ne pas être "le propriétaire mais uniquement l'exploitant" du cargo, a indiqué Maxime Gouyer, qui a pointé une "difficulté de procédure". Le navire est en effet exploité par Alpha LLC dans le cadre d'un contrat de crédit-bail consenti par JSC GTLK, une entreprise publique russe supervisée par le ministère russe des transports.

A Marseille, un navire identique, le Victor Andryukhin, est également immobilisé à quai depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Chaque navire vaudrait entre 15 et 20 millions d'euros, selon David Lebec, directeur financier de l'agent maritime AFCC, société créancière du cargo gelé à Marseille.