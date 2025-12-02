 Aller au contenu principal
Samuel Eto'o-Marc Brys : un mariage impossible au Cameroun
information fournie par So Foot 02/12/2025 à 18:09

Au Cameroun, le football est un terrain politique et c'est une sélection qui se retrouve prise en otage. Entre le sélectionneur belge Marc Brys et le président de la Fécafoot Samuel Eto'o, le mariage était impossible. Le technicien a moins entraîné les Lions indomptables qu’il n’a survécu à une jungle d’État. La preuve en neuf dates.

→ 2 avril 2024 : Un coach parachuté par le palais

Début avril, Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Sports, débarque en conférence de presse avec un grand sourire et un nom que personne n’avait vu venir : Marc Brys. Un Belge calme, méthodique, inconnu du grand public africain, mais validé par le gouvernement (Paul Biya se tape la Jupiler Pro League ?). La Fecafoot de Samuel Eto’o ? Non consultée, évidemment, parce qu’elle dépend totalement du gouvernement qui s’en sert comme usine à poudre de poivre de Penja. Le football camerounais découvre alors qu’il a deux cerveaux : un qui décide et un qui apprend la nouvelle dans les journaux. On appelle ça un « choix d’État ». Brys démarre sa mission dans un costume impeccable, mais déjà rempli de TNT.

→ 3 avril 2024 : Eto’o sort du silence et du rond central

Le lendemain, Samuel Eto’o contre-attaque par communiqué. « Surprise » , dit-il. Malaise, ajoute-t-il sans l’écrire. Le message est clair : on n’impose pas un sélectionneur à la Fecafoot, et encore moins à un mec qui considère Pep Guardiola comme un joueur moyen. Eto’o, qui voulait supprimer l’amateurisme dans le foot camer, découvre qu’il n’est pas le grand président qu’il pensait être, même en costume trois pièces conjugué à une casquette de golfeur. Très vite, le ton est donné, et Brys comprend qu’ici, il n’est pas seulement sélectionneur. Il est aussi pion dans une partie qui a commencé sans lui.…

Par Mohamed Helti pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
