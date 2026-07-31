"Samudra Manthan" : l’Inde lance un plan massif d’exploration pétrolière et gazière à 8 milliards de dollars

Selon le ministre indien du Pétrole et du gaz offshre. l’Inde disposait d’environ 250.000 km² de zones offshore encore inexplorées.

Une raffinerie à Guwahati (Inde), en 2023 (illustration) ( AFP / BIJU BORO )

L’Inde a donné son feu vert vendredi 31 juillet un ambitieux plan d’exploration pétrolière et gazière en mer de 8,81 milliards de dollars, destiné à réduire sa dépendance aux importations alors que le pays est durement touché par les conséquences de la guerre au Moyen-Orient.

Troisième importateur mondial de pétrole et deuxième acheteur de gaz de pétrole liquéfié, le pays a connu d'importantes perturbations en raison des restrictions de navigation dans le détroit d'Ormuz, conséquence du conflit entre les États-Unis et l'Iran.

L'Inde est parvenu à surmonter la crise énergétique en diversifiant ses fournisseurs de pétrole brut, dont le nombre est passé de 27 à 41, notamment grâce à des importations en provenance d'Iran, du Venezuela, à une hausse de ses achats auprès de la Russie ainsi qu'à plusieurs pays africains.

Le plan d’exploration "Samudra Manthan" approuvé vendredi est un programme "très ambitieux" de 8,81 milliards de dollars qui vise à prospecter pétrole et gaz dans "l’ensemble de la zone maritime sur laquelle l’Inde détient des droits et des privilèges", a déclaré à la presse le ministre Ashwini Vaishnaw.

Cette décision a été prise lors d’une réunion du cabinet présidée par le Premier ministre Narendra Modi. "Si l’exploration est menée correctement, l’Inde peut atteindre une production substantielle", a déclaré M. Vaishnaw.

Narendra Modi avait évoqué pour la première fois ce projet lors d’un discours prononcé à l’occasion de la Fête de l’Indépendance en août dernier.

Plan pour le solaire

Le ministre indien du Pétrole et du Gaz naturel, Hardeep Singh Puri, avait déclaré à l’AFP le mois dernier que l’Inde disposait d’environ 250.000 km² de zones offshore encore inexplorées et que la récente crise énergétique avait donné un nouvel élan aux efforts visant à renforcer l’approvisionnement national. Actuellement, la production nationale ne couvre que 10% des besoins de l’Inde en brut.

Le cabinet a également donné son feu vert à un programme destiné à exploiter un potentiel de 102 gigawatts de capacité solaire grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques sur des plans d’eau, des canaux et des bassins industriels du pays au cours des cinq prochaines années.

La capacité solaire actuelle de l’Inde est d’environ 162 gigawatts, soit l’une des plus élevées au monde. La demande intérieure dans le pays le plus peuplé de la planète, avec 1,4 milliard d’habitants, augmente rapidement, alors même que le gouvernement s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2070.