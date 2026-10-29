Samsung Electronics : multiplication par six du bénéfice net au 3e trimestre, porté par l'IA

( AFP / JUNG YEON-JE )

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net du 3e trimestre sur un an, porté par la demande de semi-conducteurs en plein essor de l'intelligence artificielle.

De juillet à septembre, le plus grand fabricant mondial de puces mémoire a enregistré un résultat net de 75.130 milliards de wons, soit 50,5 milliards d'euros, en hausse de 514,6 % sur un an, selon les données diffusées par l'entreprise sur son site internet.

Son bénéfice d'exploitation trimestriel s'est pour sa part établi à 107.400 milliards de wons (72,3 milliards d'euros), soit quasiment neuf mois le chiffre atteint à la même période l'an dernier. Jamais encore il n'avait dépassé les 100.000 milliards de wons, a mis en avant Samsung Electronics.

Le chiffre d'affaires du 3e trimestre a, lui, atteint 195.200 milliards de wons, soit 131 milliards d'euros.

La division des mémoires a réalisé "un nouveau trimestre record grâce à la bonne gestion de son portefeuille de produits, en mettant l'accent sur les produits liés à l'IA, malgré des contraintes de capacité", a souligné Samsung dans un communiqué.

"La forte dynamique de la demande en serveurs a conduit à une hausse des prix du marché dans tous les secteurs", a aussi mis en avant le géant sud-coréen.

Les puces mémoire de pointe fabriquées entre autres par Samsung bénéficient d'une demande mondiale croissante, étant nécessaires aux centres de données dédiés à l'IA. Une véritable manne pour cet acteur des puces et ses rivaux, malgré des inquiétudes quant à une possible surévaluation du secteur.