Samsung Electronics annonce la mort de son codirecteur général

Han Jong-hee à Las Vegas, aux États-Unis, le 4 janvier 2022. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ETHAN MILLER )

Le codirecteur général de Samsung Electronics Han Jong-hee, grand artisan du succès de la société dans le secteur des TV, est décédé mardi d'une crise cardiaque à l'âge de 63 ans, a indiqué l'entreprise à l'AFP.

M. Han, qui avait passé près de quatre décennies dans les rangs du géant de la tech sud-coréen, "est mort d'un arrêt cardiaque aujourd'hui (mardi)", selon un porte-parole.

Il est largement crédité pour avoir placé la division TV de la multinationale "au sommet du marché mondial", selon une biographie publiée par la firme plus tôt en mars.

"M. Han a joué un rôle central dans le dévoilement des télévisions LED de classe internationale de Samsung", détaille le texte.

Samsung Electronics est la filiale star du groupe Samsung, le plus important des conglomérats sud-coréens.

Han Jong-hee ne faisait pas partie de la famille qui continue, par le biais du patron Lee Jae-yong, de contrôler Samsung Electronics.

La mort soudaine de M. Han intervient alors que cette dernière, plus gros fabricant de puces au monde, est de plus en plus bousculée dans la lutte pour la tête du marché de l'intelligence artificielle (IA).

La société a notamment eu des difficultés à respecter les exigences de Nvidia, laissant son rival domestique SK Hynix devenir le premier fournisseur de processeurs avancés du mastodonte américain, qui les utilise dans ses installations d'IA.

Lee Jae-yong a ainsi appelé des hauts responsables de Samsung Electronics à changer de mentalité pour relever les défis de l'IA, évoquant "une question de survie", selon l'agence Yonhap.