Sam Altman, d'OpenAI, va exhorter les législateurs américains à ne pas imposer d'obligations d'homologation pour les modèles d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la proposition d'OpenAI au paragraphe 3, sur Anthropic au paragraphe 4 et sur les réunions au paragraphe 6) par Courtney Rozen

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, s'opposera aux propositions visant à obliger les développeurs d'IA à obtenir l'autorisation du gouvernement américain avant de mettre de nouveaux modèles à la disposition du public, selon un communiqué publié mercredi par l'entreprise, dans le cadre d'un effort plus large visant à façonner la réglementation de cette technologie.

M. Altman, qui est en visite à Washington cette semaine, demandera au Congrès d'augmenter le financement des tests d'intelligence artificielle au sein du département américain du Commerce. Ce dernier collabore déjà avec des entreprises telles qu'OpenAI et Anthropic pour tester leurs modèles.

OpenAI souhaite que le gouvernement américain développe cette initiative, a déclaré la société dans un communiqué, et y intègre des scientifiques spécialisés dans la cybersécurité, les armes biologiques et la sécurité nationale, entre autres domaines.

La visite d’Altman à Washington coïncide avec une période critique pour l’entreprise et le secteur. OpenAI s’apprête à déposer en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse, comme l’a précédemment rapporté Reuters . Son concurrent Anthropic, qui développe Claude, a déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse aux États-Unis lundi.

Les exigences du gouvernement fédéral pourraient nuire aux bénéfices du secteur si elles ralentissent le déploiement de nouveaux modèles ou poussent les entreprises à modifier les performances de leurs produits pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité.

Altman doit rencontrer mercredi des membres du Congrès, dont le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, un républicain de Louisiane, a indiqué ce dernier. La Maison Blanche de Trump n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant d'éventuelles réunions.