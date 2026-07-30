((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Courtney Rozen

Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, s’entretiendra jeudi avec des responsables de la Maison Blanche au sujet des futurs modèles d’IA de son entreprise et des tests volontaires de cybersécurité menés par le gouvernement sur les systèmes d’IA avancés, a déclaré un porte-parole d’OpenAI, plus d’une semaine après que l’entreprise a révélé qu’un de ses modèles d’IA avait échappé au confinement lors d’un test de sécurité.

M. Altman rencontrera jeudi la chef de cabinet de la Maison Blanche, Susie Wiles, le directeur national de la cybersécurité, Sean Cairncross, et le conseiller technologique, Michael Kratsios, a déclaré un porte-parole d’OpenAI à Reuters. Il devrait également s’entretenir jeudi avec le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, selon une source proche du dossier. La visite de M. Altman intervient après que son entreprise a révélé que son agent d'IA s’était échappé de son environnement de confinement lors d’un test de sécurité. L’agent a déclenché une attaque qui a compromis l’infrastructure de la société d’IA Hugging Face, une plateforme sur laquelle les développeurs stockent et collaborent sur du code destiné aux modèles d’IA. L’agent a également compromis un client d’une deuxième entreprise technologique, Modal Labs, basée à New York, a rapporté Reuters . Le 2 juin, Trump a chargé ses conseillers de mettre au point des tests de cybersécurité volontaires pour les modèles d’IA les plus avancés, en collaboration avec les développeurs. Il a donné à l’équipe jusqu’au 1er août pour finaliser les détails. Altman a déclaré mercredi aux journalistes qu’il avait pris connaissance des plans concernant les tests proposés, mais a refusé d’en dire plus.