Salon du Bourget : le point sur les commandes et contrats annoncés

Le 54e salon aéronautique du Bourget, organisé cette semaine, est l'occasion pour les principaux constructeurs d'annoncer contrats et commandes. Voici les principales annonces faites depuis lundi, premier jour du salon.

Un Airbus A321 XLR, en vol de démonstration au dessus du Bourget (illustration) ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Airbus frappe un grand coup

La compagnie indienne à bas coûts IndiGo a passé une commande ferme de 500 avions de la famille A320 (A320 et A321), la plus importante de l'histoire de l'aéronautique. Selon le dernier prix catalogue communiqué par Airbus en 2018 et jamais appliqué en raison des rabais consentis, elle dépasse 55 milliards de dollars.

La compagnie saoudienne à bas coûts Flynas a confirmé une commande ferme de 30 monocouloirs A320 neo, pour 3,3 milliards de dollars, au prix catalogue.

Philippine Airlines a commandé neuf gros porteurs Airbus A350-1000, une commande ferme évaluée à 3,3 milliards de dollars.

Air India a confirmé sa commande géante de 250 Airbus et 220 Boeing, qui avait fait sensation en février. Cela signifie que de premiers acomptes ont été versés pour ce contrat, qui concernait, pour Airbus, 210 avions de la famille A320neo (140 A320 et 70 A321) et 40 gros-porteurs A350 et, pour Boeing, 190 monocouloirs 737 MAX, 20 long-courriers 787 et 10 777X. La commande totale est évaluée à plus de 70 milliards de dollars au prix catalogue.

- Le loueur irlandais Avolon a signé un protocole d'accord pour l'achat de 20 long-courriers A330neo, pour une transaction évaluée à près de 6 milliards de dollars. Le loueur table sur la reprise du trafic aérien international longue distance.

Boeing en petite forme

Le loueur Avolon a également confirmé l’achat de 40 Boeing 737 MAX-8 auprès de Boeing. Cette commande ferme finalise une intention d’achat exprimée en avril et représente 4,8 milliards de dollars au prix catalogue.

Boeing a rendu publique une commande de la compagnie taïwanaise China Airlines pour huit 787-9, d’un prix catalogue de 2,3 milliards de dollars. Cette commande figurait déjà dans le carnet de commandes de l'avionneur sous l'appellation "client anonyme". L'accord prévoit aussi la conversion de six autres 787-9 en 787-10 de plus grande capacité.

La compagnie Air Algérie a signé une commande de huit Boeing 737 MAX-9, estimée à un milliard de dollars au prix catalogue. Elle figurait déjà dans le carnet de commandes de Boeing dans la catégorie "client anonyme".

La compagnie luxembourgeoise Luxair a commandé quatre 737-7, s'ajoutant à une commande de quatre 737-8, plus grands, déjà annoncée en mars.

Des annonces pour le brésilien Embraer

L'avionneur brésilien Embraer a confirmé une commande de 15 appareils E195-E2, son dernier modèle, en révélant l'identité du commanditaire, le bailleur américain Azorra. La valeur de la transaction atteint 1,2 milliard de dollars au prix catalogue.

Le loueur Avolon a annoncé la signature d'un accord de vente et de cession-bail avec le canadien Porter Airlines pour 10 E195-E2, pour un prix au catalogue de 841,2 millions de dollars.

La compagnie American Airlines a passé une commande ferme de sept nouveaux E175s, qui seront exploités par sa filiale Envoy Air. La livraison des appareils doit débuter au dernier trimestre 2023. La valeur de la commande est de 403,4 millions de dollars au prix catalogue.

Du côté des autres constructeurs

ATR, filiale d'Airbus et de l'italien Leonardo, a enregistré 22 commandes fermes de nouveaux appareils ATR-42 et ATR-72 de la part de Mandarin Airlines, Berjaya Air, Azul Brazilian Airlines et de cinq autres clients dont l'identité n'a pas été révélée.

L'avionneur canadien De Havilland a enregistré une commande ferme pour 10 exemplaires de son DHC-6 Twin Otter Classic 300-G, de la part du courtier JetCraft Commercial, qui devient client de lancement de l'appareil.

Effervescence autour des taxis volants

Eve Air Mobility (Eve), start-up fondée par Embraer, a annoncé la signature d'une lettre d'intention avec le loueur d'avions danois Nordic Aviation Capital (NAC), pour une commande ferme de 15 aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), les très convoités taxis volants électriques. Une commande optionnelle est émise pour 15 autres appareils.

Cette start-up annonce également la signature d'une lettre d'intention portant sur 70 eVTOL à Voar Aviation pour une future exploitation des appareils au Brésil.

Un partenariat entre Eve et Widerøe Zero prévoit la possible vente de 50 eVTOL au transporteur régional norvégien.

La start-up française Ascendance Flight Technologies a annoncé 110 nouvelles intentions d'achats pour son Atea, un avion eVTOL de cinq places à propulsion hybride électrique.

L'entreprise américaine Archer a reçu des précommandes pour 100 eVTOL par United Airlines, pour plus d'un milliard de dollars.