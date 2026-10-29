Salaires : gagnez-vous plus ou moins que la moyenne dans votre profession ?

information fournie par Mingzi • 29/10/2026 à 08:47

Salaires: êtes vous au dessus ou en dessous de la moyenne ? ( Crédits photo : Shutterstock)

Votre fiche de paie vous place-t-elle au-dessus ou au-dessous de la moyenne ? Profession, secteur d'activité, écarts entre femmes et hommes : les chiffres de l'Insee vous aident à vous situer, sans vous perdre dans les statistiques.

« Suis-je bien payé ? » : la question traverse les générations et les parcours professionnels. Selon l'étude de l'Insee publiée en octobre 2026, le salaire moyen atteint 2.797 euros net par mois en 2025 dans le secteur privé. Mais derrière ce chiffre se cachent des situations très différentes. Pour vous situer, mieux vaut regarder votre catégorie professionnelle et comprendre ce que recouvre cette moyenne.

Comparer ce qui est comparable

Première précision : ces montants sont exprimés en « équivalent temps plein ». Autrement dit, les rémunérations sont ramenées à un temps plein sur une année entière. Si vous travaillez à temps partiel, comparer directement votre virement mensuel à ces chiffres serait trompeur.

Deuxième point : le net retenu s'entend avant prélèvement de l'impôt sur le revenu. Ce n'est donc pas nécessairement la somme qui arrive sur votre compte.

Enfin, l'étude porte sur les salariés du privé, en incluant notamment les apprentis et les stagiaires rémunérés. Elle exclut les agents publics, les salariés agricoles et ceux des particuliers employeurs. Il ne s'agit donc pas du revenu moyen de l'ensemble des Français.

Cadres, employés, ouvriers : où vous situez-vous ?

Avec 4.711 euros net mensuels, les cadres, y compris les chefs d'entreprise salariés, se situent nettement au-dessus de la moyenne du privé : l'écart atteint 1.914 euros.

Les professions intermédiaires perçoivent en moyenne 2.681 euros, soit 116 euros de moins que l'ensemble des salariés. Les ouvriers gagnent 2.092 euros, contre 1.979 euros pour les employés.

Votre secteur apporte aussi un éclairage : la moyenne atteint 3.094 euros dans l'industrie, 2.766 euros dans le tertiaire et 2.487 euros dans la construction. Ces différences reflètent notamment la répartition des emplois. Elles ne constituent pas un barème pour chaque métier.

Femmes-hommes : un écart qui se resserre lentement

En 2025, les femmes salariées du privé gagnent en moyenne 2.578 euros net par mois, contre 2.956 euros pour les hommes. Soit 378 euros d'écart mensuel : leur rémunération est inférieure de 12,8 % à celle des hommes.

Cet écart s'explique en grande partie par la répartition des femmes et des hommes dans le monde du travail : ils n'exercent pas les mêmes métiers et ne travaillent pas dans les mêmes secteurs ni dans les mêmes entreprises. Or, les niveaux de rémunération varient selon la catégorie professionnelle, l'activité ou encore la taille de l'employeur.

Les femmes sont aussi moins présentes au sommet de l'échelle salariale. Alors qu'elles représentent 42 % des salariés du privé en équivalent temps plein, elles ne constituent que 24,7 % des 1 % les mieux rémunérés, soit à peine un sur quatre. Le poids de ces très hauts salaires est important : lorsqu'on les retire du calcul, l'écart moyen entre femmes et hommes passe de 12,8 % à 9 %.

Ces chiffres décrivent donc des différences de situations professionnelles et un accès inégal aux plus fortes rémunérations. Ils ne mesurent pas, à eux seuls, les différences de salaire entre une femme et un homme occupant le même poste dans la même entreprise.

L'écart diminue néanmoins : il recule de 0,3 point en un an et de 5,2 points en dix ans.

Sous la moyenne … mais au-dessus de la moitié des salariés

Voici un chiffre qui peut changer la perspective : 2.238 euros net par mois. C'est le salaire médian, celui qui partage les salariés du privé en deux groupes égaux : une moitié gagne moins, l'autre davantage.

Pourquoi est-il inférieur à la moyenne ? Parce que les rémunérations les plus élevées tirent cette dernière vers le haut. Avec 2.500 euros net mensuels en équivalent temps plein, vous gagnez donc moins que la moyenne, mais davantage que la moitié des salariés du privé.

À l'autre bout de l'échelle, dépasser 4.441 euros vous place parmi les 10 % les mieux rémunérés.

Source : Insee Première, n° 2132, octobre 2026, données 2025