Saisie de 4,24 tonnes de cocaïne dans les eaux polynésiennes

La Marine nationale a saisi lundi 4,24 tonnes de cocaïne en zone maritime de Polynésie française, a fait savoir mercredi le Haut-commissariat de la République en Polynésie française.

"Un bâtiment de la Marine nationale appuyé par un Falcon 50 a intercepté en haute mer un navire suspect signalé par la Douane française en Polynésie", a indiqué le Haut-commissariat dans un communiqué.

"Le contrôle effectué à bord a conduit à la découverte de 174 ballots de cocaïne, représentant un total de 4,24 tonnes."

La cargaison a été détruite, était-il précisé. Aucun détail concernant le navire transportant la drogue ou son équipage n'a été communiqué.

(Rédigé par Camille Raynaud)