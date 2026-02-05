 Aller au contenu principal
Saisie de 4,24 tonnes de cocaïne dans les eaux polynésiennes
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 04:48

La Marine nationale a saisi lundi 4,24 tonnes de cocaïne en zone maritime de Polynésie française, a fait savoir mercredi le Haut-commissariat de la République en Polynésie française.

"Un bâtiment de la Marine nationale appuyé par un Falcon 50 a intercepté en haute mer un navire suspect signalé par la Douane française en Polynésie", a indiqué le Haut-commissariat dans un communiqué.

"Le contrôle effectué à bord a conduit à la découverte de 174 ballots de cocaïne, représentant un total de 4,24 tonnes."

La cargaison a été détruite, était-il précisé. Aucun détail concernant le navire transportant la drogue ou son équipage n'a été communiqué.

(Rédigé par Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

