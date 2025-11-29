Saint-Étienne sans pitié avec le petit poucet de la Coupe de France
Un score à deux chiffres, c’est pas tous les jours.
Dans un derby largement déséquilibré, l’AS Saint-Étienne n’a fait qu’une bouchée de l’US Ecotay Moingt, petit poucet de ce huitième tour de la Coupe de France (11-1) . Dans un stade Geoffroy Guichard largement garni par plus de 26.000 spectateurs pour cette affiche locale, Ben Old s’est notamment offert un quadruplé pour ne laisser aucune place au suspense.…
