 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saint-Étienne sans pitié avec le petit poucet de la Coupe de France
information fournie par So Foot 29/11/2025 à 22:19

Saint-Étienne sans pitié avec le petit poucet de la Coupe de France

Saint-Étienne sans pitié avec le petit poucet de la Coupe de France

Un score à deux chiffres, c’est pas tous les jours.

Dans un derby largement déséquilibré, l’AS Saint-Étienne n’a fait qu’une bouchée de l’US Ecotay Moingt, petit poucet de ce huitième tour de la Coupe de France (11-1) . Dans un stade Geoffroy Guichard largement garni par plus de 26.000 spectateurs pour cette affiche locale, Ben Old s’est notamment offert un quadruplé pour ne laisser aucune place au suspense.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank