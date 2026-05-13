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Sailing-L'Australie lance son premier défi pour l'America's Cup depuis 25 ans
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 22:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les nominations au sein de l'équipe australienne, ainsi que des citations aux paragraphes 3, 6, 8 à 13)

L'Australiea lancé son premier défi pour la Coupe de l'America depuis un quart de siècle, en inscrivant une équipe pour la 38e édition de cette compétition historique de voile qui se tiendra à Naples, en Italie, l'année prochaine.

Le Royal Prince Edward Yacht Club a annoncé mercredi avoir adressé une lettre de défi au New Zealand Yacht Squadron, tenant du titre, avec le soutien de l'homme d'affaires local John Winning Jr, qui a skippé le supermaxi Andoo Comanche jusqu'à la victoire au classement général de la classique en haute mer Sydney-Hobart 2022.

Tom Slingsby, médaillé d'or olympique et deux fois sacré marin de l'année, rejoindra l'équipe australienne en tant que responsable de la voile, tandis que Glenn Ashby, triple vainqueur de la Coupe de l'America, a été nommé responsable de la performance et de la conception, a ajouté par la suite le yacht club.

“Ce défi représente non seulement notre club, mais aussi l’Australie sur la scène mondiale, perpétuant ainsi notre fière tradition dans la compétition la plus prestigieuse de la voile”, a déclaré le commodore du Royal Prince Edward Yacht Club, Sven Runow, dans un communiqué adressé aux membres.

Australia II, skippé par John Bertrand, a mis fin en 1983 à la domination de 132 ans du New York Yacht Club sur le trophée de la Coupe de l'America.

Grant Simmer, membre de cette campagne victorieuse, a été nommé directeur général de Team Australia par le club.

L'Australie n'a plus participé à cette compétition depuis l'édition 2000 de la très convoitée Coupe ,remportée par la Nouvelle-Zélande,lorsque le syndicat Young Australia, mené par Jimmy Spithill, alors âgé de 20 ans, avait terminé loin derrière au classement de la Louis Vuitton Cup, l'épreuve de qualification.

“Il y a un immense enthousiasme autour de ce que nous construisons ensemble, et je suis incroyablement fier de participer au début de ce nouveau chapitre pour la voile australienne”, a déclaré Slingsby, ajoutant que cela avait été un rêve tout au long de sa carrière.

Ashby a déclaré que l'équipe utiliserait “des outils d'ingénierie et de conception modernes, la simulation et l'optimisation des performances” pour s'assurer d'être prête à concourir à Naples au début de l'année prochaine.

“Pendant plus de la moitié de ma carrière de navigateur, j’ai rêvé de voir une équipe australienne revenir à l’événement phare de notre sport, la voile”, a ajouté Ashby, qui a contribué à mener la Nouvelle-Zélande à la victoire lors des précédentes éditions de l’America’s Cup, dans un communiqué.

Pour la première fois, le règlement de la compétition exigera qu'au moins une femme fasse partie de chaque équipage, les équipes s'affrontant pour remporter l’“Auld Mug” à bord de monocoques à foils AC75.

La navigatrice de l’équipe australienne, Tash Bryant, a déclaré que cela ressemblait à “une nouvelle ère passionnante” pour la Coupe de l’America, dont la première édition s’est déroulée au large de la côte sud de l’Angleterre en 1851.

“L'évolution des bateaux et de la compétition ouvre la voie à de nouvelles opportunités et à une plus grande visibilité pour les femmes dans la voile de haut niveau, tout en créant des parcours plus clairs pour les jeunes générations qui se lancent dans ce sport”, a-t-elle ajouté.

Sport
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