Sahel : la reprise de la coopération se confirme entre la France et le Tchad, des avions militaires français vont faire une "escale technique" et de la "formation"

"Le but pour la France, c'est de s'engager dans la lutte contre l'instabilité régionale", a souligné le colonel Xavier Rival.

Un mirage 2000-5F. (illustration) ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Le porte-parole des armées a annoncé jeudi 29 octobre que deux avions de chasse Mirage 2000 et un avion de transport CASA français feront "une escale technique au Tchad très prochainement", où ils réaliseront notamment "des actions de formation".

Cette "escale" constitue un nouveau signal du rapprochement amorcé entre les deux pays, près de deux ans après que le Tchad a rompu unilatéralement l'accord de défense qu'il avait avec Paris. La France avait ensuite mis fin en janvier 2025 à sa présence militaire permanente dans le pays.

"Il y a eu une reprise de la coopération avec le Tchad, dans le respect de la souveraineté du Tchad. (...) Le but pour la France, c'est de s'engager dans la lutte contre l'instabilité régionale ", a déclaré le colonel Xavier Rival, porte-parole du chef de l'État-major des armées françaises, lors d'une conférence de presse. "Pour les armées françaises (...) c'est aussi développer les capacités de l'armée de l'air tchadienne", a-t-il ajouté. "Des Mirage 2000 vont faire une escale technique au Tchad très prochainement, une escale de courte durée qui permettra aussi de réaliser des actions de formation", a-t-il ajouté, confirmant des informations de la presse tchadienne et de TV5 Monde .

Dégel

Cette escale "se fait dans le cadre de l'exercice GEX" qui doit se tenir en Côte d'Ivoire et au Gabon du 8 au 30 novembre, a-t-il précisé, en soulignant qu'il y a eu "des discussions entre la France et le Tchad pour permettre à cette action de se réaliser dans la pleine souveraineté du Tchad".

Les liens entre le Tchad et la France, ancien occupant colonial, s'étaient nettement dégradés en novembre 2024 avec la rupture soudaine par N'Djamena de cet accord de défense, mettant fin à 60 ans de déploiement de troupes françaises dans le pays.

Mais un dégel avait été acté en janvier dernier lorsque le président du Tchad Mahamat Idriss Déby Itno avait été reçu à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Plus récemment, le 13 octobre, les deux pays ont signé à Paris une déclaration d'intention pour structurer leur coopération de défense "sur des bases renouvelées" , à l'issue d'une nouvelle rencontre entre les deux présidents.

Signée par les ministres de la Défense des deux pays, cette déclaration d'intention fournit un cadre pour "structurer et développer la coopération bilatérale de défense, notamment dans les domaines de la formation, de l'expertise, de l'industrie et des technologies", avait alors expliqué la présidence française.