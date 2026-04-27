Safonov, la tête et les gants

De recrue (très) inattendue à héros des séances de tirs au but, de dernier rempart qui prend l’eau à Munich à muraille infranchissable du côté de Liverpool, Matveï Safonov a déjà tout connu depuis son arrivée au PSG. Sans un mot plus haut que l’autre. Toujours discret, le cérébral gardien russe est devenu un atout majeur dans la manche de Luis Enrique.

Depuis l’enfer de l’Allianz Arena de Munich, le 26 novembre 2024, rarement autant de certitudes auront volé en éclats. Ce jour-là, après 90 minutes balbutiantes, une boulette sur corner du gardien remplaçant et une troisième défaite en cinq matchs de phase de groupes de Ligue des champions, c’est certain : Paris ne sera pas champion d’Europe, encore une fois ; Ousmane Dembélé est un boulet, une fois de plus ; Matveï Safonov, dernier gardien débarqué à Paris, n’est pas au niveau, une fois de plus. Un an et demi plus tard, les certitudes ont bel et bien mal vieilli. Paris a soulevé la C1, Dembélé son Ballon d’or, et le statut de titulaire de Safonov, lui, ne soulève plus aucune contestation.

De recrue intrigante, inattendue, chère pour une doublure, le Russe est devenu l’incontournable gardien titulaire du PSG cette saison. Un an après avoir échoué à bousculer la hiérarchie, voilà qu’il a gardé la tête haute et montré son envie de prouver sa valeur, tout en surmontant une blessure au pire des moments, pour finalement mettre Lucas Chevalier dans le rétro.…

Propos recueillis par TB et JF, sauf mentions

Par Tom Binet et Julien Faure pour SOFOOT.com