SafePal, fournisseur de portefeuilles cryptographiques, révèle une fuite de données touchant les informations relatives aux commandes de près de 40 000 utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du jour de la semaine au paragraphe 1: il s'agit bien du dimanche)

Le fournisseur de portefeuilles de cryptomonnaies SafePal a révélé dimanche une fuite de données impliquant un accès non autorisé aux informations relatives aux commandes d'environ 39 798 clients, y compris des données personnelles telles que les noms, adresses et données d'achat.

Voici quelques détails:

* Une faille d’autorisation dans le système de suivi des commandes a permis l’accès aux informations de commande d’un autre client entre le 2 mars 2025 et le 11 avril 2026, a indiqué SafePal dans un communiqué.

* SafePal propose une suite d’outils sécurisés de gestion des cryptomonnaies, notamment des portefeuilles matériels, mobiles et de navigateur, destinés à aider les utilisateurs à stocker et à utiliser leurs actifs numériques, selon son site web.

* Cette faille n’a pas permis d’accéder aux "phrases de récupération", aux clés privées, aux mots de passe des portefeuilles, aux informations relatives aux comptes bancaires et aux cartes de paiement, ni aux numéros d’identification délivrés par les autorités publiques.

* Les mots de passe de portefeuille sont généralement alphanumériques. Le fournisseur de portefeuilles propose également un ensemble de mots aléatoires, appelés "phrases de récupération", pour une sécurité supplémentaire. Ces deux éléments ne sont connus que de l’utilisateur. Si les clients perdent leurs mots de passe et leurs phrases de récupération, l’accès à leurs portefeuilles est bloqué.

* Suite à cette faille, les informations relatives aux commandes des utilisateurs concernés pourraient être utilisées à des fins d’hameçonnage ciblé et de tentatives d’usurpation d’identité, a déclaré l’entreprise.

* SafePal a déclaré avoir résolu le problème et mis en place des mesures de sécurité supplémentaires en réponse, ajoutant qu’elle ne conserverait les données personnelles de ses clients dans son système de traitement des commandes que pendant 90 jours.

* Le fournisseur de portefeuilles matériels cryptographiques a déclaré avoir identifié et supprimé plus de 30 sites web frauduleux et liens de hameçonnage liés à cette faille.