Sacs de sable et béton armé : l'Ukraine se prépare aux "plans russes de destruction de l'énergie" en vue de l'hiver

Selon le Premier ministre Denys Chmygal, 85% des installations (électriques) essentielles nécessitant une protection ont déjà été protégées.

Des ouvriers dans une centrale électrique attaquée, en Ukraine, en avril 2024 ( AFP / GENYA SAVILOV )

L'Ukraine se prépare à faire face aux "plans russes de destruction de l'énergie" cet hiver a affirmé le Premier ministre ukrainien mardi 10 , alors que Moscou ne cesse de viser le réseau électrique du pays.

Les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont été gravement endommagées par les bombardements russes, qui provoquent régulièrement des coupures de courant et font craindre un hiver difficile pour les Ukrainiens, après plus de deux ans et demi d'invasion des forces russes.

"Les Russes ont leurs propres plans terroristes pour détruire notre infrastructure énergétique" , a déclaré Denys Chmygal lors d'une conférence de presse organisée à Kiev.

"Plus de 80% des écoles et 100% des hôpitaux sont équipés de générateurs"

"Nous nous y préparons et savons comment traverser cet hiver", a-t-il assuré, estimant que la protection du secteur énergétique était une "priorité" du gouvernement.

Selon le Premier ministre, "85% des installations (électriques) essentielles nécessitant une protection ont déjà été protégées", par deux niveaux de défense constituée de "sacs de sables" et de "structures de béton armé" pouvant résister aux frappes de drones.

Le Premier ministre a aussi expliqué que "plus de 80% des écoles et 100% des hôpitaux sont équipés de générateurs". Il a cependant déclaré que l'Ukraine "a un besoin urgent de 1.800 générateurs supplémentaires de grande capacité".

En juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait estimé que la moitié de la capacité énergétique de l'Ukraine avait été détruite à l'issue d'une campagne de frappes russes.

Kiev appelle sans cesse ses alliés occidentaux à l'aider à reconstruire son réseau électrique, un projet qui requiert d'importants investissements, et à lui fournir plus d'équipements de défense antiaérienne pour contrer les frappes de l'armée russe.